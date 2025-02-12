圖輯／經典賽中華隊交流賽4：3擊敗韓職樂天巨人隊

世界棒球經典賽資格賽中華隊首場熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊的自辦練習賽，中華隊派出呂詠臻先發主投，球季後援為主的他預計只是「先投」，而巨人隊則推出去年先發30場、6勝11敗、防禦率4.78的朴世雄。台韓交流賽第一天吸引20099人進場加油，也讓球員感受到應援的熱度。

先前在模擬賽中敲出中華隊第一發全壘打的陳子豪，今天扛起先發第四棒，2局上成為敲出此戰首安的攻勢發動機，而2出局後吳念庭更補上關鍵二壘打，送回在一壘的陳子豪，幫助中華隊追平比數。

6局下面對1：2落後，陳文杰先因觸身球上壘，隨後吳念庭二壘安打將兩人都送上得點圈，高宇杰的中外野二壘安打，一棒敲回逆轉的2分，後續中華隊更靠2次四死球形成1出局滿壘，林佳緯的滾地推進也有1分打點，單局攻下3分。

中華隊在9日、10日兩場對台鋼雄鷹隊的模擬賽，也分別以5：4、6：2勝出，加上今天逆轉擊敗樂天巨人隊，團隊展現出不錯的攻擊火力。