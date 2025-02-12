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圖輯／經典賽中華隊交流賽4：3擊敗韓職樂天巨人隊

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，2局上陳子豪（中）敲出此戰首安的攻勢，吳念庭補上關鍵二壘打，送回在一壘的陳子豪，幫助中華隊追平比數。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，2局上陳子豪（中）敲出此戰首安的攻勢，吳念庭補上關鍵二壘打，送回在一壘的陳子豪，幫助中華隊追平比數。記者許正宏／攝影

世界棒球經典賽資格賽中華隊首場熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊的自辦練習賽，中華隊派出呂詠臻先發主投，球季後援為主的他預計只是「先投」，而巨人隊則推出去年先發30場、6勝11敗、防禦率4.78的朴世雄。台韓交流賽第一天吸引20099人進場加油，也讓球員感受到應援的熱度。

先前在模擬賽中敲出中華隊第一發全壘打的陳子豪，今天扛起先發第四棒，2局上成為敲出此戰首安的攻勢發動機，而2出局後吳念庭更補上關鍵二壘打，送回在一壘的陳子豪，幫助中華隊追平比數。

6局下面對1：2落後，陳文杰先因觸身球上壘，隨後吳念庭二壘安打將兩人都送上得點圈，高宇杰的中外野二壘安打，一棒敲回逆轉的2分，後續中華隊更靠2次四死球形成1出局滿壘，林佳緯的滾地推進也有1分打點，單局攻下3分。

中華隊在9日、10日兩場對台鋼雄鷹隊的模擬賽，也分別以5：4、6：2勝出，加上今天逆轉擊敗樂天巨人隊，團隊展現出不錯的攻擊火力。

因先發投手才剛出賽過，中華隊今天採取牛棚車輪戰，並跟台鋼雄鷹隊商借5投支援，雖然被樂天巨人隊敲出10支安打，但守備面有4次雙殺幫忙，只丟掉3分。

經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，6局下面對1：2落後，陳文杰（左後）先因觸身球上壘，隨後吳念庭（右前）二壘安打將兩人都送上得點圈，高宇杰的中外野二壘安打，一棒敲回逆轉的2分。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，6局下面對1：2落後，陳文杰（左後）先因觸身球上壘，隨後吳念庭（右前）二壘安打將兩人都送上得點圈，高宇杰的中外野二壘安打，一棒敲回逆轉的2分。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊的自辦練習賽，開賽後樂天巨人隊應援啦啦隊在接下來兩天，將在場邊為客隊應援加油。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊的自辦練習賽，開賽後樂天巨人隊應援啦啦隊在接下來兩天，將在場邊為客隊應援加油。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊的自辦練習賽，開賽後樂天巨人隊應援啦啦隊在接下來兩天，將在場邊為客隊應援加油。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊的自辦練習賽，開賽後樂天巨人隊應援啦啦隊在接下來兩天，將在場邊為客隊應援加油。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊派出呂詠臻（圖）先發主投。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊派出呂詠臻（圖）先發主投。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，6局下高宇杰（圖）的中外野二壘安打，一棒敲回逆轉的2分。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，6局下高宇杰（圖）的中外野二壘安打，一棒敲回逆轉的2分。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，6局下面對1：2落後，陳文杰（右）先因觸身球上壘，隨後吳念庭（左）二壘安打將兩人都送上得點圈，高宇杰的中外野二壘安打，一棒敲回逆轉的2分。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，6局下面對1：2落後，陳文杰（右）先因觸身球上壘，隨後吳念庭（左）二壘安打將兩人都送上得點圈，高宇杰的中外野二壘安打，一棒敲回逆轉的2分。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，巨人隊推出朴世雄（圖）主投。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，巨人隊推出朴世雄（圖）主投。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊派出呂詠臻（左四）先發1.2局遭換下場。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，中華隊派出呂詠臻（左四）先發1.2局遭換下場。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，樂天巨人總教練金泰亨（前）脫帽致意。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，樂天巨人總教練金泰亨（前）脫帽致意。記者許正宏／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊首場熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊的自辦練習賽，開賽前中華隊、樂天巨人隊在球場上播放兩國國歌。記者許正宏／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊首場熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊的自辦練習賽，開賽前中華隊、樂天巨人隊在球場上播放兩國國歌。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，適逢元宵節，中華隊介紹球員時大夥提著燈籠出場。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，適逢元宵節，中華隊介紹球員時大夥提著燈籠出場。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，2局上陳子豪（圖）敲出此戰首安的攻勢。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，2局上陳子豪（圖）敲出此戰首安的攻勢。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，終場投手陳柏豪（圖）成功關門，中華隊交流賽4：3擊敗韓職樂天巨人隊。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，終場投手陳柏豪（圖）成功關門，中華隊交流賽4：3擊敗韓職樂天巨人隊。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，巨人隊推出朴世雄（圖）主投，第一局的投手丘前彈跳球，朴世雄下丘自己處理。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，巨人隊推出朴世雄（圖）主投，第一局的投手丘前彈跳球，朴世雄下丘自己處理。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，6局下面對1：2落後，吳念庭（圖）二壘安打上得點圈。記者許正宏／攝影
經典賽中華隊與南韓職棒樂天巨人隊熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，6局下面對1：2落後，吳念庭（圖）二壘安打上得點圈。記者許正宏／攝影

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