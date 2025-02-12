經典賽／去年3支→單場2支二壘打 吳念庭：球彈了一點…

備戰經典賽資格賽，中華隊今天在首場開門熱身賽以4：3擊敗韓職樂天巨人隊，吳念庭單場兩支二壘打是大亮點，而他自謙說：「球可能多少彈了一點。」

距離上一次比賽已經超過166天，吳念庭記得很清楚，「賽前滿緊張的，8月30日被球打到臉之後就沒有比賽，透過前兩場趕快調整。」

中華隊9日、10日對台鋼雄鷹隊模擬賽採取閉門練習，今天則是在台北大巨蛋20099人前面出賽，吳念庭說：「球迷多一定想展現，趕快把自己調整好。」

他也調整得很好，全場3打數2安打都是二壘打，包含2局下敲回中華隊第1分，吳念庭表示：「開賽後就專注比賽，第一個打席對方失投，剛好有打點，這麼早就高強度比賽比較少見，剛好狀態不錯。」

交流賽採取樂天巨人隊防守使用韓職用球、中華隊防守則用經典賽用球，吳念庭打起來也感覺韓職跟經典賽、中職的球不太一樣，「我去年二壘安打不多（36場出賽3支二壘打），今天打了2支，球可能多少彈了一點。」