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經典賽／去年3支→單場2支二壘打 吳念庭：球彈了一點…

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
世界棒球經典賽資格賽中華隊首場開門熱身賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊，中華隊吳念庭敲出安打。記者許正宏／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊首場開門熱身賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊，中華隊吳念庭敲出安打。記者許正宏／攝影

備戰經典賽資格賽，中華隊今天在首場開門熱身賽以4：3擊敗韓職樂天巨人隊，吳念庭單場兩支二壘打是大亮點，而他自謙說：「球可能多少彈了一點。」

距離上一次比賽已經超過166天，吳念庭記得很清楚，「賽前滿緊張的，8月30日被球打到臉之後就沒有比賽，透過前兩場趕快調整。」

中華隊9日、10日對台鋼雄鷹隊模擬賽採取閉門練習，今天則是在台北大巨蛋20099人前面出賽，吳念庭說：「球迷多一定想展現，趕快把自己調整好。」

他也調整得很好，全場3打數2安打都是二壘打，包含2局下敲回中華隊第1分，吳念庭表示：「開賽後就專注比賽，第一個打席對方失投，剛好有打點，這麼早就高強度比賽比較少見，剛好狀態不錯。」

交流賽採取樂天巨人隊防守使用韓職用球、中華隊防守則用經典賽用球，吳念庭打起來也感覺韓職跟經典賽、中職的球不太一樣，「我去年二壘安打不多（36場出賽3支二壘打），今天打了2支，球可能多少彈了一點。」

WBC中華隊 經典賽

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