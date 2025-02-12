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經典賽／守備4雙殺、打線8保送 曾總看見投打正面信號
備戰經典賽資格賽的中華隊今日以4：3擊敗樂天巨人隊，投打兩方面都展現出總教練曾豪駒的期望，他也特別感謝今天進場的20099位球迷，讓中華隊提前感受比賽氛圍，「有輸贏的感覺。」
中華隊今天採取牛棚車輪戰，並跟台鋼雄鷹隊商借5投支援，陳宇宏、王柏傑有登板，雖然被敲出10支安打，但守備上也有4次雙殺幫忙，曾總表示，投手都有按照設定狀況、危機處理登板，「投球上沒有四壞保送讓對方輕鬆上壘，敢於對決才有雙殺出現，這是想看到的。」
打擊上中華隊沒有全壘打，卻能靠6支安打換回4分，曾豪駒點出，今天團隊選到了8次四壞保送，「攻擊設定上不錯，揮空率少。」而打擊串連上曾總雖稱讚，「但還可以更好，這幾天再調整。」
今天先發的呂詠臻去年球季僅1場投超過1局，但今天安排他投了1.2局才退場，被敲3支安打掉1分，曾豪駒解釋，賽前設定球數讓呂詠臻去抓出局數，「也看看他能否投跨局。」
樂天巨人隊今天有2支安打都在外野手宋晟睿管區，他滑接沒能完成接殺，曾豪駒認為，這兩球守備判斷上是有慢一點點，「但安打成分還是比較高。」
為了讓中華隊提前進入比賽感覺，這兩場交流賽都開放球迷進場，曾豪駒感謝球迷，「這場很有效果，樂天巨人也派出好投手，讓中華隊感受壓力。」
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