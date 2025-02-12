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經典賽／守備4雙殺、打線8保送 曾總看見投打正面信號

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
世界棒球經典賽資格賽中華隊首場開門熱身賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊，中華隊張育成敲出安打。記者許正宏／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊首場開門熱身賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊，中華隊張育成敲出安打。記者許正宏／攝影

備戰經典賽資格賽的中華隊今日以4：3擊敗樂天巨人隊，投打兩方面都展現出總教練曾豪駒的期望，他也特別感謝今天進場的20099位球迷，讓中華隊提前感受比賽氛圍，「有輸贏的感覺。」

中華隊今天採取牛棚車輪戰，並跟台鋼雄鷹隊商借5投支援，陳宇宏、王柏傑有登板，雖然被敲出10支安打，但守備上也有4次雙殺幫忙，曾總表示，投手都有按照設定狀況、危機處理登板，「投球上沒有四壞保送讓對方輕鬆上壘，敢於對決才有雙殺出現，這是想看到的。」

打擊上中華隊沒有全壘打，卻能靠6支安打換回4分，曾豪駒點出，今天團隊選到了8次四壞保送，「攻擊設定上不錯，揮空率少。」而打擊串連上曾總雖稱讚，「但還可以更好，這幾天再調整。」

今天先發的呂詠臻去年球季僅1場投超過1局，但今天安排他投了1.2局才退場，被敲3支安打掉1分，曾豪駒解釋，賽前設定球數讓呂詠臻去抓出局數，「也看看他能否投跨局。」

樂天巨人隊今天有2支安打都在外野手宋晟睿管區，他滑接沒能完成接殺，曾豪駒認為，這兩球守備判斷上是有慢一點點，「但安打成分還是比較高。」

為了讓中華隊提前進入比賽感覺，這兩場交流賽都開放球迷進場，曾豪駒感謝球迷，「這場很有效果，樂天巨人也派出好投手，讓中華隊感受壓力。」

世界棒球經典賽資格賽中華隊首場開門熱身賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊，中華隊二壘手林子偉策動雙殺。記者許正宏／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊首場開門熱身賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊，中華隊二壘手林子偉策動雙殺。記者許正宏／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊首場熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊的自辦練習賽，中華隊派出呂詠臻先發主投。記者許正宏／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊首場熱身交流賽今天在台北大巨蛋舉行，面對南韓職棒樂天巨人隊的自辦練習賽，中華隊派出呂詠臻先發主投。記者許正宏／攝影

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