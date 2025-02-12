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經典賽／吳念庭、高宇杰秀球棒控制 中華隊熱身賽3連勝
首場開門見客的熱身賽，經典賽資格賽中華隊後段打線展現球棒控制力，第7棒吳念庭2支二壘打、8棒高宇杰貢獻2分打點，以4：3擊敗韓職樂天巨人隊，連同前兩場閉門模擬賽，已經取得3連勝。
備戰2月21日開打的賽事，中華隊今起兩天與樂天巨人隊進行台韓交流賽，今天吸引20099人進場加油，也讓球員預習屆時的應援熱度。
先前在模擬賽中敲出中華隊第一發全壘打的陳子豪，今天扛起先發第四棒，2局上成為敲出此戰首安的攻勢發動機，而2出局後吳念庭更補上關鍵二壘打，送回在一壘的陳子豪，幫助中華隊追平比數。
6局下面對1：2落後，陳文杰先因觸身球上壘，隨後吳念庭二壘安打將兩人都送上得點圈，高宇杰的中外野二壘安打，一棒敲回逆轉的2分，後續中華隊更靠2次四死球形成1出局滿壘，林佳緯的滾地推進也有1分打點，單局攻下3分。
中華隊在9日、10日兩場對台鋼雄鷹隊的模擬賽，也分別以5：4、6：2勝出，加上今天逆轉擊敗樂天巨人隊，團隊展現出不錯的攻擊火力。
因先發投手才剛出賽過，中華隊今天採取牛棚車輪戰，並跟台鋼雄鷹隊商借5投支援，雖然被樂天巨人隊敲出10支安打，但守備面有4次雙殺幫忙，只丟掉3分。
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