經典賽／台日混血徐翔聖寫中華隊歷史 日本媽媽很開心

中華隊今天交手韓職樂天巨人隊為經典賽資格賽熱身，投手徐翔聖穿上中華隊球衣，成為隊史第一位台日混血球員，台灣爸爸、日本媽媽都為他感到驕傲，媽媽更要到場為他加油。

19歲的徐翔聖在2023年由養樂多隊在育成選秀中選進，隔年自鶯歌工商畢業後投入日職訓練，今年2月1日先到球隊會合春訓，9日又飛來台灣與中華隊會合。

中華隊總教練曾豪駒透露，徐翔聖預計在明天登板、角色會是後援，徐翔聖表示，自己很久沒有實戰，想看看狀況如何，「前面實戰投打練習，感覺不會太差，在母隊有丟過短局數，但不是救援角色，調整上應該還好。」

這次來台征戰，養樂多隊的山本哲哉、伊藤智仁等教練也提醒他，不要受傷是主要方向，也鼓勵徐翔聖「這是很好的經驗，來好好學習」，而他目前在春訓還在加強體力跟身體素質。

作為中華隊陣中最年輕的球員，徐翔聖說：「學長人都很好，不用太在意學長學弟之間的關係，也不會不好相處。」

談到加入中華隊媽媽的看法時，訪問中一直很靦腆的徐翔聖終於露出笑容，他說：「媽媽很開心，幫我加油，明天的比賽她應該會來看。」