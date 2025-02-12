經典賽／尹橦熙連對兩支中華隊 12強有台灣奪冠預感

經典賽資格賽中華隊在台北大巨蛋進行台韓交流賽，樂天巨人隊受邀擔任對手，陣中12強國手尹橦熙有機會對戰兩支中華隊，對他來說很特別，「是很好的經驗。」

尹橦熙去年作為南韓國家隊成員之一，親身體驗中華隊強度，他表示，賽前就認為中華隊是支實力堅強的球隊，在比賽過後，更感覺到中華隊奪冠的機會很高。

尹橦熙曾來台打過U23世界盃，2023年杭州亞運、亞冠賽，到去年世界12強棒球賽，與中華隊交手多次，巨人隊在台南春訓時尹橦熙就常常被台灣球迷要簽名，他表示：「在台北也有人認識我，很開心，被球迷認出來是榮幸的事情。」