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經典賽／尹橦熙連對兩支中華隊 12強有台灣奪冠預感

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽資格賽中華隊台韓交流賽，樂天巨人隊隊長田峻玗（右）。記者蘇志畬／攝影
經典賽資格賽中華隊台韓交流賽，樂天巨人隊隊長田峻玗（右）。記者蘇志畬／攝影

經典賽資格賽中華隊在台北大巨蛋進行台韓交流賽，樂天巨人隊受邀擔任對手，陣中12強國手尹橦熙有機會對戰兩支中華隊，對他來說很特別，「是很好的經驗。」

尹橦熙去年作為南韓國家隊成員之一，親身體驗中華隊強度，他表示，賽前就認為中華隊是支實力堅強的球隊，在比賽過後，更感覺到中華隊奪冠的機會很高。

尹橦熙曾來台打過U23世界盃，2023年杭州亞運、亞冠賽，到去年世界12強棒球賽，與中華隊交手多次，巨人隊在台南春訓時尹橦熙就常常被台灣球迷要簽名，他表示：「在台北也有人認識我，很開心，被球迷認出來是榮幸的事情。」

樂天巨人隊長田峻玗也認為這個交流賽很有意義的比賽，「這是很好的機會，台灣才剛拿下12強冠軍，實力很強，希望藉由這次賽事好好學習，我也會全力以赴。」

經典賽資格賽中華隊台韓交流賽，樂天巨人隊尹橦熙（右）。記者蘇志畬／攝影
經典賽資格賽中華隊台韓交流賽，樂天巨人隊尹橦熙（右）。記者蘇志畬／攝影

WBC中華隊 經典賽

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