經典賽／最強游擊沒來 張育成自認代班打2棒還要助攻

經典賽資格賽中華隊的內野陣型展現雛形，今天對樂天巨人隊之戰安排張育成游擊、林子偉二壘，張育成認為自己扛起游擊工作是因為「最強的沒來」。

這次經典賽資格賽陣容原本有鄭宗哲，不過他因獲邀海盜隊大聯盟春訓而未列入名單，所以張育成在談起這次經典賽資格賽將以游擊為主時才會說：「我們最強的游擊沒來，我代班。」不過對於自己的任務沒有猶豫，「教練團信任我們，我們也要信任自己。」

張育成與林子偉的搭擋也不陌生，被問到兩人上一次當二游搭擋是何時？張育成面對這題秒答：「2019年亞洲錦標賽，這很簡單。」兩人同為美職體系出身，搭配上不是問題，場下也互相亂聊磨合默契，張育成說：「2017年時都在2A，後來他就上去大聯盟了。」

張育成被排在先發第2棒，這是去年中職賽季較少打的棒次，他先開玩笑說：「助攻為主啊。」隨後認真表示：「不管棒次，重點是找對戰節奏，這是現階段的工作。」

張育成隨後也稱讚這次打線有強棒、有速度，「第四棒有陳大哥（陳子豪）在扛，我後面還有（陳）傑憲，我只要打一壘安打，等他們送我回來就好，我因為有速度才排第2棒吧。」

陳子豪則透露，球隊打擊練習時，張育成擊球十分強勁，「應該是台灣最強勁的，他打的那組有出現180幾公里（擊球初速），應該是他，比魚住（曾頌恩）還快。」

不過張育成自己對此沒有印象，「因為我沒有看，打完就下去了。台灣也還有魔鷹啊，打出去不知道飛到哪，很多厲害的人。」