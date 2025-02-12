經典賽／開門戰扛起四棒 陳子豪有感動、有壓力

爭取生涯第一次的中華隊，陳子豪在經典賽資格賽中華隊首場開門賽事就扛起先發第四棒，他一方面感動，另一方面也感受壓力，「雖然是熱身賽，但把自己做好就好。」

陳子豪上一次穿上國家隊戰袍已經是青棒時期，接下來陸續參加亞冠賽、中職日職對抗賽，都不算是完整國際賽，今年經典賽資格賽期待能從36人集訓名單中脫穎而出。

今天中華隊在台北大巨蛋對上韓職樂天巨人隊，這場對外開放的賽事，交給陳子豪扛第四棒，他對過去是否在中華隊扛第四棒的問題笑答，「因為進中華隊的機率不高，沒有什麼印象。」

但能夠被排上第四棒，陳子豪認為，目前還在熱身賽調整階段，棒次也都還在嘗試，「在誰後面感覺都差不多，選進來的人都很有實力，我的想法就是壘上有人送回來，不管第幾棒都一樣。」

日前在對台鋼雄鷹隊的閉門模擬賽中，陳子豪曾經開轟，他表示：「還行，目前訓練感覺都還不錯。」

而在團隊氣氛上，陳子豪被認為是負責活絡互動的一員，他笑說，自己沒機會跟其他隊球員長時間相處，「玩笑話要有人先說。」

一開始大家互動都很官方，但現在已經能講垃圾話，陳子豪點名，年輕人如林盛恩、陳文杰、高宇杰、宋晟睿都很融入，不過近日加入的徐翔聖還有些拘謹，「他很愛打招呼，想跟他拉近距離。」