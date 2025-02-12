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經典賽／徐翔聖排進牛棚13日登板 5雄鷹擔任一日中華隊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
日本職棒養樂多燕子隊的投手徐翔聖今天向經典賽資格賽中華隊報到。圖／中華職棒聯盟提供
日本職棒養樂多燕子隊的投手徐翔聖今天向經典賽資格賽中華隊報到。圖／中華職棒聯盟提供

備戰經典賽資格賽，中華隊今天在台北大巨蛋與韓職樂天巨人隊進行交流賽，先發投手日前登板過的情況下，由台鋼雄鷹隊支援5名投手，呂詠臻先登板，接著就是牛棚車輪戰，剛報到的徐翔聖也預計擔任中繼、後援角色。

安排呂詠臻擔任先發投手，總教練曾豪駒解釋，今天這場比賽會由中繼投手去1局、1局吃局數，「詠臻先投，有狀況就照正式比賽去安排，中間穿插台鋼支援的5位投手，這裡要特別感謝台鋼。」

因設定上的先發投手在9日、10日對台鋼雄鷹隊的模擬賽曾登板，雄鷹隊今天安排黃子豪（71號）、王柏傑（72號）、張誠恩（73號）、陳宇宏（77號）、許育銘（79號）擔任一日中華隊成員。

而日職養樂多隊的年輕投手徐翔聖在日前報到，預計明天才會登板，曾總表示，因為徐翔聖在10日的模擬賽後曾進行實戰投打練習，因此今天不會讓他上場。

WBC中華隊 經典賽

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