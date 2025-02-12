經典賽／徐翔聖排進牛棚13日登板 5雄鷹擔任一日中華隊

備戰經典賽資格賽，中華隊今天在台北大巨蛋與韓職樂天巨人隊進行交流賽，先發投手日前登板過的情況下，由台鋼雄鷹隊支援5名投手，呂詠臻先登板，接著就是牛棚車輪戰，剛報到的徐翔聖也預計擔任中繼、後援角色。

安排呂詠臻擔任先發投手，總教練曾豪駒解釋，今天這場比賽會由中繼投手去1局、1局吃局數，「詠臻先投，有狀況就照正式比賽去安排，中間穿插台鋼支援的5位投手，這裡要特別感謝台鋼。」

因設定上的先發投手在9日、10日對台鋼雄鷹隊的模擬賽曾登板，雄鷹隊今天安排黃子豪（71號）、王柏傑（72號）、張誠恩（73號）、陳宇宏（77號）、許育銘（79號）擔任一日中華隊成員。

而日職養樂多隊的年輕投手徐翔聖在日前報到，預計明天才會登板，曾總表示，因為徐翔聖在10日的模擬賽後曾進行實戰投打練習，因此今天不會讓他上場。