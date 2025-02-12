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經典賽／「林子偉不會扛捕手啦」曾豪駒談林家正缺席效應
經典賽資格賽中華隊首場開門熱身賽，今天在台北大巨蛋交手韓職樂天巨人隊的打線出爐，內野三大工具人，張育成游擊、吳念庭一壘，林子偉安排在二壘，但也有可能到外野支援。
中華隊這次內野人才濟濟，張育成扛起主戰游擊任務，而吳念庭在集訓時就開始適應一壘角色，內外野都能守的林子偉，總教練曾豪駒也納入外野有狀況時的支援工作，不過曾總笑說：「不會安排他捕手啦。」林子偉在大聯盟時期曾客串擔任捕手。
12強捕手林家正原本在這次中華隊集訓名單中，但因與運動家隊簽約並受邀大聯盟春訓而辭退，曾豪駒表示：「家正有新合約為他高興，也期盼他早日實現夢想。」
中華隊現在剩下3名捕手，但曾總對於正選人數也未說死，「會觀察狀況去決定，他們都一直跟著集訓，高宇杰的狀況不錯，蔣少宏引導能力好，陳重羽前幾場模擬賽表現穩定，會選出最好的人選出來。」
中華隊今、明兩天在大巨蛋的交流賽開放球迷進場，後續2場對味全龍隊又是閉門戰，曾豪駒也希望球員透過這兩場，模擬正式比賽的感覺，「趕快將比賽感覺拉起來，有球迷的加油聲，好好享受比賽。」
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