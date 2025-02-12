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經典賽／新中華隊打線首亮相 陳子豪四棒、宋晟睿開路
經典賽資格賽中華隊首場開門熱身賽今天在台北大巨蛋舉行，面對韓職樂天巨人隊的自辦練習賽，中華隊推出呂詠臻先登板，隊長陳傑憲依舊是第三棒、中外野手，四棒則是陳子豪。
開路先鋒交給宋晟睿，總教練曾豪駒表示，主要是宋晟睿速度快，上壘破壞性大，在母隊也是這個角色，評估下比較適合。
中華隊2月3日展開集訓，前兩天先與台鋼雄鷹隊進行兩場模擬賽事，採閉門進行，今天、明天將與樂天巨人隊進行交流賽，今天首戰中華隊推出呂詠臻，球季後援為主的他預計只是「先投」，而巨人隊則推出去年先發30場、6勝11敗、防禦率4.78的朴世雄。
經典賽資格賽中華隊先發打線：
1棒 宋晟睿，右外野
2棒 張育成，游擊
3棒 陳傑憲，中外野
4棒 陳子豪，指定打擊
5棒 劉基鴻，三壘
6棒 陳文杰，左外野
7棒 吳念庭，一壘
8棒 高宇杰，捕手
9棒 林子偉，二壘
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