經典賽／巨人推「眼鏡王牌」先發！ 直言中華隊12強奪冠十分強大

為備戰即將於2月底開打的經典賽資格賽，中華隊今明2天將在大巨蛋迎戰韓職樂天巨人，今晚首戰中華隊將推派呂詠臻先發，而樂天巨人則派出綽號「眼鏡王牌」的朴世雄掛帥。

現年29歲的朴世雄，個人最快球速可達154公里。因為總是以眼鏡造型登場，而被稱為「眼鏡王牌」，且與巨人隊過往2位大前輩崔東原、廉鍾錫都是戴眼鏡的右投，因此十分受巨人迷喜愛。

中華隊今晚的比賽則是派出本季轉戰樂天桃猿的呂詠臻打頭陣。 中央通社

朴世雄表示，南韓時常與中華隊對決，台灣選手的打擊與投球都很厲害，本屆12強也展現強大實力，將會好好準備來面對比賽。而中華隊派出的先發投手呂詠臻上賽季效力味全龍，主要以後援為主，不過樂天桃猿季後透過自由球員補償將其網羅，預計本場比賽將採取車輪戰。

朴世雄在2014年韓國職棒選秀會中第1輪就被KT巫師挑走，2015年被交易至樂天巨人。2024年球季共先發30場，繳出6勝11敗，防禦率4.78的成績。過去也曾參與多次國際賽事，包括2017年亞冠賽、2021年東京奧運、2023年WBC以及2023年杭州亞運。