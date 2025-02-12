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經典賽／中華隊利多！西班牙工具人吉洛梅加盟太空人離隊

聯合新聞網／ 綜合報導
西班牙內野大將吉洛梅獲得太空人開出小聯盟合約，預計將脫離經典賽資格賽戰線。 美聯社
西班牙內野大將吉洛梅獲得太空人開出小聯盟合約，預計將脫離經典賽資格賽戰線。 美聯社

世界棒球經典賽資格賽A組賽事，中華隊與西班牙、南非與尼加拉瓜同組，而西班牙陣中內野大將吉洛梅（Luis Guillorme）與太空人隊簽下小聯盟合約，將有可能退出國家隊準備新賽季。

吉洛梅具有工具人特性，他在2020至2022年效力大都會，不過本就不是亮點的攻擊火力在2023年下滑，因此他成了棒球浪人。去年一整年，吉洛梅就待過勇士、天使、響尾蛇3隊，共出賽77場。

吉洛梅原本頂替的是紅人大霧馬提，不過現在吉洛梅也即將離開。 路透
吉洛梅原本頂替的是紅人大霧馬提，不過現在吉洛梅也即將離開。 路透

太空人在三壘手布萊格曼（Alex Bregman）高機率離隊下，內野守備隨時會迎來變動，當家二壘「阿土伯」亞土維（Jose Altuve）就表示可以加練左外野，因此吉洛梅若升上大聯盟，能增加太空人內野調度的靈活性。

本屆經典賽資格賽西班牙陣中最大咖的選手就是吉洛梅，原本還有紅人隊大物新秀馬提（Noelvi Marte），不過後續未參賽由吉洛梅頂替，但如今這位大聯盟等級的打者可能也會離隊。不過教頭普拉達（Nelson Prada）表示，球隊的氣氛很好，仍然鬥志高昂。

WBC中華隊 經典賽 西班牙

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