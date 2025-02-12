經典賽／林家正簽約運動家 辭退經典賽中華隊

去年世界12強棒球賽化身「心靈捕手」的林家正，確定無法在21日開打的世界棒球經典賽資格賽續披中華隊戰袍，他昨天證實已與美國職棒運動家隊簽約，附帶大聯盟春訓邀約，將辭退中華隊，美職生涯第7年首度體驗大聯盟春訓。

林家正列入中華隊36人集訓名單，但從開訓缺席至今，近期飛美國談約，如今確定新球季歸屬，已向運動家位於亞利桑納州鳳凰城的春訓基地報到。

林家正說：「運動家要求能夠完整參加春訓，因此不得不向國家隊以及曾豪駒總教練辭退經典賽資格賽。」他感謝曾豪駒對自己的賞識，也為開訓後必須辭退，造成國家隊、教練團不便表達歉意。

林家正因工作簽證在內的事必須緊急處理，加上去年在12強受傷後的檢查、治療，受到中華職棒聯盟多方照顧，也特地感謝聯盟會長蔡其昌，讓他直呼不好意思。

蔡其昌表示，中職多隊對林家正有興趣，還有球團喊話想與他有好的互動，「雖然也很期待他可以留在台灣打中職，但現在他在國外有機會，我們可以做的，就是在行政上幫助他去追逐夢想。」蔡其昌誇讚林家正有實力，只是欠缺機會，「我們對他有信心，祝福他在春訓後繼續留在大聯盟。」

效力老虎隊的21歲內野手李灝宇，昨也傳好消息，將以40人名單外受邀選手身分參與大聯盟春訓，加上鄭宗哲、鄧愷威、莊陳仲敖，今年將有5位台灣選手參與大聯盟春訓。