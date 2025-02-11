經典賽／林家正簽約運動家辭退資格賽 大聯盟記者：巨大損失
世界棒球12強賽中華隊捕手林家正，今天在個人社群發文宣布與美職運動家隊簽附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約，同時辭退今年2月世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）直呼這是WBCQ巨大損失。
林家正表示，自己已經抵達亞利桑那州鳳凰城的春訓基地報到，感謝中華隊總教練曾豪駒的提攜與厚愛，再次將自己選進國家隊，這回在開訓後才因合約必須辭退，造成國家隊與教練團的不便感到很抱歉。
大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）轉發林家正簽約的消息並直呼，「對於WBCQ來說是巨大的損失，但對運動家來說是很棒的簽約。林家正是一名出色的球員，有很好的態度。」
運動家農場媒體《A's Farm》主編莫里亞蒂（Bill Moriarity）也提到林家正加盟的消息，他認為林家正可能與馬怪爾（Shane McGuire）一起擔任運動家2A捕手的位置。
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