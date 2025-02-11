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經典賽／林家正長文感謝讓他歹勢 蔡其昌：6隊很多人對他有興趣

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林家正找到美職球隊了，與運動家簽約並有大聯盟春訓邀請。 截圖自林家正粉絲團
林家正找到美職球隊了，與運動家簽約並有大聯盟春訓邀請。 截圖自林家正粉絲團

林家正與美國職棒運動家隊簽約，將不會參與世界棒球經典賽資格賽，透過臉書發表長文，其中篇幅著墨中華職棒會長蔡其昌，今天受訪聊到此事讓他直喊「歹勢」，蔡其昌說雙方有緣，「只要可以找到我的，都會盡可能去幫忙。」

林家正高中就赴美，循與其他台將不同的道路挑戰大聯盟，共三度參加美職選秀皆上榜，但直到2019年才與響尾蛇隊簽約，該屆14輪上榜，也是參選3屆以來最好順位。

他在小聯盟歷經6年、5季打拚都無太高能見度，直到去年隨中華隊奪下世界12強賽冠軍打出「心靈捕手」名號，期盼延續旅美生涯獲得回應，與運動家簽約，並附帶人生第一次的大聯盟春訓邀約，也因此將錯過經典賽資格賽，無法助陣中華隊。

林家正的發文中提到，「在這邊要特別感謝最愛棒球、最挺棒球的蔡其昌會長，從去年十二強開始的Team Taiwan，蔡其昌會長就替我們提供了最強大的後勤支援，再一次謝謝蔡其昌會長，我也得以在春訓報到日順利報到。」

蔡其昌對此表示，從去年林家正受傷，協助安排檢查、治療，以及聽聞他在美國有機會後，在行政上的協助，林家正可以感受到聯盟這邊對他的持續關心，「雖然也很期待他可以留在台灣打中職，但現在他在國外有機會，我們可以做的，就是在行政上幫助他去追逐他的夢想。」也笑說：「家正特別寫了那麼一大段來感謝我，我很歹勢。」

蔡其昌坦言，「台灣6球團很多人對他有興趣，甚至其中一個球團期待私下和他有好的互動，他是優秀的選手是大家要爭取的，如同他常提到，他是有夢想的選手，他想逐夢，期待在大聯盟有一席之地，我們祝福他築夢成功。」他也誇讚林家正有實力，只是欠缺機會，「我們對他有信心，我們祝福他在大聯盟春訓後，繼續留在大聯盟。」

WBC中華隊 經典賽

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