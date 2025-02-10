WBCQ模擬賽漸入佳境 徐若熙、曾峻岳登板飆速

中央社／ 台北10日電

備戰世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今天台灣隊繼續與台鋼雄鷹隊打模擬賽，味全龍隊投手徐若熙先發投2局飆速152公里，台灣隊總計6任投手上場，富邦悍將曾峻岳飆出最速153公里。

世界棒球經典賽資格賽A組賽事將於21日在台北大巨蛋開打，台灣隊3日展開集訓，昨天安排首場實戰模擬，陳子豪首打席就開轟，今天繼續與中職台鋼雄鷹進行閉門模擬比賽與戰術演練。

台灣隊今天由徐若熙擔任首任投手，面對台鋼雄鷹打者，投2局花了33球，最快球速152公里，面對雄鷹隊9名打者送出3次三振，被敲3支安打。

中職新聞稿表示，今天共6局的模擬演練賽事，安排6名投手上場投球，合計送出5次三振，僅首局徐若熙被敲3安打，其餘投手都沒被敲出安打，而投手曾峻岳也投出目前集訓投手群最快的153公里。

打擊方面，連2天被排在第1個上場打擊的宋晟睿，在昨天比賽有盜壘演出，這場比賽也敲出1支二壘安打。

台灣隊總教練曾豪駒指出，這場模擬比賽的重點，是讓投手熟悉投球時間規定的準備，以及讓每名球員習慣局間攻守交替與目前中職不同的時間規定。

曾豪駒表示，目前看起來攻擊方面打者漸入佳境，投手方面有幾名投手還需要加快進度，慢慢進入比賽狀況。

對於徐若熙投球狀況，曾豪駒認為，徐若熙目前控球沒有問題，第1局還在適應比賽感覺，速度還沒投出來，但是到第2局速度有投出來，比較有進入比賽的狀況。

WBC中華隊 經典賽

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