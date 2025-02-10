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經典賽／徐若熙閉門賽事2局賞3K 曾峻岳熱飆最速153公里
中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，今天在台北大巨蛋進行第二場閉門模擬比賽與戰術演練，面對台鋼雄鷹隊，徐若熙火力全開，投2局賞出3次三振，最快球速152公里，曾峻岳則是熱飆全場最快的153公里。
今天由徐若熙擔任首位出場投手，面對台鋼雄鷹投2局、33球，最快球速152公里，面對9名打者送出3K，被敲3支安打。
此戰共進行6局模擬演練賽事，共6名投手上場投球，總計送出5次三振，徐若熙以外的其餘投手都沒被敲安打，而曾峻岳也投出目前所有投手最快的153公里。
宋晟睿連兩天被排在首位上場打擊，昨天有盜壘演出，此役也敲出一支二壘安打。
總教練曾豪駒指出：「這場模擬比賽的重點，是讓投手熟悉投球時間規定的準備，以及讓每位選手習慣局間攻守交替與目前中職不同的時間規定。目前看起來攻擊面打者漸入佳境，投手方面有幾位選手還需要加快進度，慢慢進入比賽狀況。」曾總也提到徐若熙這場比賽的投球狀況，認為他目前控球沒有問題，第1局還在適應比賽感覺，速度還沒投出來，但是到第2局速度有投出來，比較有進入比賽的狀況。
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