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經典賽／歡迎回來！徐翔聖向中華隊報到：感覺很夢幻

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日職養樂多隊投手徐翔聖向經典賽資格賽中華隊報到。圖／中華職棒聯盟提供
日職養樂多隊投手徐翔聖向經典賽資格賽中華隊報到。圖／中華職棒聯盟提供

效力於日本職棒養樂多燕子隊的投手徐翔聖，昨天告別二軍基地，今日回到台灣後，一下飛機就正式向經典賽資格賽中華隊報到，直接到大巨蛋加入集訓，中華隊也特別製作Welcome圖卡，配合台日混血的他用日文表達「歡迎回來」。

徐翔聖在2023年日本職棒選秀會獲得養樂多隊育成選秀第一指名，2024年正式加盟養樂多隊，這是他從小打棒球以來，第一次穿上國家隊球衣。

徐翔聖表示：「第一次打國家隊就是這樣層級的比賽，畢竟我加入職棒後還沒投過幾場比賽，就被選進這次的國家隊，一開始接到消息，有想過這樣會不會太快？也覺得有點不安。但現在來到球隊，我就是告訴我自己，相信自己。」

徐翔聖說，總教練曾豪駒在報到後跟他說，會選他進到國家隊，就是相信他的能力，也希望他能盡力去表現；曾豪駒也說：「歡迎翔聖的加入，希望他能盡快融入團隊，按部就班進入比賽狀態，我們也會依他的進度安排他上場比賽，觀察他的狀況。」

提及來到國家隊感到最特別的事情，徐翔聖說，很多過去從電視上看過的前輩選手，尤其是教練團的教練們，這次在同一個團隊一起打球，讓他覺得非常夢幻，在日本與母隊進行訓練時，已經進行過牛棚練投，目前就是按照進度一步步調整。

日職養樂多隊投手徐翔聖向經典賽資格賽中華隊報到。圖／中華職棒聯盟提供
日職養樂多隊投手徐翔聖向經典賽資格賽中華隊報到。圖／中華職棒聯盟提供
日本職棒養樂多燕子隊的投手徐翔聖今天向經典賽資格賽中華隊報到。圖／中華職棒聯盟提供
日本職棒養樂多燕子隊的投手徐翔聖今天向經典賽資格賽中華隊報到。圖／中華職棒聯盟提供

WBC中華隊 經典賽

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