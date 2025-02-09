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經典賽／西班牙搶先抵台打5場熱身賽 尼加拉瓜先赴日備戰
世界棒球經典賽資格賽將在2月21日開打，中華隊正於台北大巨蛋集訓中，3支對手也準備全副武裝，西班牙、南非隊都將提前抵台透過自辦熱身賽磨刀，尼加拉瓜隊則先赴日本備戰。
西班牙將率先於今天抵台，將進行5場自辦熱身賽，依序在13、14日於東海大學棒球場面對業餘成棒台壽霸龍隊，15日於台體大棒球場面對台灣體大，17日在立德棒球場面對台鋼雄鷹、18日在斗六棒球場面對味全龍隊，至於球迷關注的西班牙打擊教練、陳偉殷前隊友瓊斯（Adam Jones），今天並未隨隊來台。
南非隊則於16、17日進行閉門比賽，18日則在立德棒球場面對台鋼雄鷹隊。尼加拉瓜隊則是先飛往日本宮崎市，進行4場熱身賽，對手是包括讀賣巨人隊在內的日本球隊，接著在18日結束在日本的行程，飛往台北報到。
中華隊今天進行首場實戰，這兩天在台北大巨蛋面對台鋼雄鷹隊，未開放球迷、媒體進場，採完全的閉門賽事；球迷在開賽前唯一一睹新中華隊樣貌的機會，為12、13日與南韓職棒樂天巨人隊的熱身賽。
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