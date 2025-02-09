經典賽／曾豪駒背著降落傘飛起來？體能訓練新招有用意

經典賽資格賽的中華隊球員為什麼背著降落傘在外野跑步？這個特別的訓練是體能教練陳宗宏所帶來，除了一般的阻力對抗功能外，也能讓球員們打成一片，就連總教練曾豪駒都「蹽落去」。

曾豪駒腰上綁著黑色腰帶，腰帶後面牽著的繩子延伸出一張降落傘，隨著全力奔跑身後的降落傘也張開、飛揚，這個衝刺訓練伴隨著降落傘帶來的阻力，而曾豪駒的心得是：「好喘。」

曾豪駒背降落傘跑步影片：

這項訓練是陳宗宏交給球員的練習之一，總教練也跟著試用，選擇這個訓練方式，陳宗宏表示：「第一個考量是，總教練給我的任務是要把選手氣氛帶起來，第二是把好的身體交給防護員、教練團，這樣的阻力訓練是有運動科學的設計。」

事實上，在美國職棒道奇隊的大谷翔平也有類似訓練，他是使用「1080 Sprint」機器，可根據受測者的負荷去產生阻力，陳宗宏指出，機器要價不斐，而在中華隊集訓的有限時間內，需要取得最高效益，「不是說要有一定器材才能訓練出選手，當沒有這些東西怎麼訓練？我努力去嘗試。」

陳宗宏曾在2008年效力米迪亞暴龍隊，隔年轉戰台北市成棒隊（後更名台北興富發成棒隊），2014年退役後轉任球隊體能教練，曾擔任2022年U23世界盃外野兼體能教練，如今獲WBC資格賽國家隊延攬擔任體能教練。

經典賽資格賽中華隊體能教練陳宗宏。圖／中華職棒聯盟提供

陳宗宏透露，當初接到總教練曾豪駒的邀約心想「等這一刻等很久了」，也很珍惜有這次的機會，「總教練非常客氣，他問『願不願意跟我一起奮戰？』那時候他正在浪頭上，但沒有很高人一等的感覺，對我這樣無名小卒也是平等對待，讓我感覺的尊重。」

這次加入中華隊，陳宗宏表示，自己的任務就是了解教練團的想法、防護員的需求，讓選手能夠有好的身體狀態銜接下去，「教練團都非常優秀、選手非常有拚勁，後勤、情蒐團隊都很棒，能共事很有榮耀，我能力所及全力以赴。」

中華隊球員背降落傘跑步影片：