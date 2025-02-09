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經典賽／資格賽好打嗎？過來人高志綱想起「我們一定要…」

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽資格賽中華隊首席教練兼捕手教練高志綱。圖／中華職棒聯盟提供
經典賽資格賽中華隊首席教練兼捕手教練高志綱。圖／中華職棒聯盟提供

經典賽資格賽好打嗎？過來人高志綱如今也在今年教練團陣中，他坦言想到「我們一定要…」壓力就會浮現，但這次選手表現出來的心態都很健康、正面。

中華隊上屆經典賽雖然同組五隊戰績並列，但因得失分差距而掉到墊底，今年要先從資格賽打起，搶下明年會內賽門票，前一次經歷此事已是2012年資格賽，當時中華隊陣中的高志綱、彭政閔、陳江和、張建銘、高國輝，都是今年教練團成員。

回顧2012年，高志綱表示，當時因前一屆經典賽成績不好，「我們一定要想辦法拿下來，才有門票，覺得『我們一定要』，壓力就上來。」

這次擔任2025年資格賽首席教練兼捕手教練，高志綱認為情況與上屆很相似，「也是一定要把門票拿下，隔年經典賽大家都很關注，不想要沒有參與感。」

資格賽、會內賽都打過，高志綱認為無論大小比賽，對選手來說都會有壓力，但一般球迷會呈現不太一樣的氛圍，「可能有人會覺得『這個國家不太會打棒球，你們是不是應該要贏』。」

高志綱指出，雖然一般人會看得比較輕鬆，但對職業選手來說不會輕敵、掉以輕心，「都會提醒自己，我們不能鬆懈，不管面對什麼對手，把該表現的表現出來，這次選手很多年輕人，但也都是職業球員，面對比賽的心態很健康，很積極調整自己，看得出來有些選手企圖心很強。」

上屆資格賽4取1之下，中華隊以3連勝拿下門票，這次則是4取2，但對手強度或許有不同，高志綱表示，現階段要先專注在選手的準備、開機，「到接近比賽開始，選手多少會無形給自己壓力，這時間點不希望他們想這個，把自己準備好最重要。」

WBC中華隊 經典賽

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