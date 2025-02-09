經典賽／「一邊是育成、一邊是子偉」 李宗賢「坐」享MLB級交流

李宗賢投入世界棒球經典賽資格賽中華隊集訓，休息室位置一邊是張育成、一邊是林子偉，被大聯盟級內野手夾擊，他笑說：「對我來說是滿幸福的事。」

中華隊聚集36名選手集訓，將從中選出28人正選名單，要刷掉的人數不算少，有場激烈的國手爭奪戰，中華隊預計在15日決定28人名單，選手在那之前要透過自辦熱身賽驗證身手，全力端出這段時間的備戰成果。

李宗賢知道外界對自己進入正選名單的不看好，中華隊先前礙於大會時程必須先繳交的初版28人名單並無自己，多少會有是第29到36人的想法，「但我就是照每天的練習，把自己想要學的、想要練的東西，在每一天裡把它做足，最後名單的結果無法控制，就不要讓自己多去想這些東西。」

他也透露教練有說，先前的28人名單只是初步名單，主要還是看選手在這段時間呈現出的最好一面，就算沒進名單，接下來也還有例行賽季要打，「盡量讓自己能平靜去把自己調整好。」

聊起3日展開至今的集訓，李宗賢已有許多可以分享的收穫，他開玩笑說：「我一邊坐育成、一邊坐子偉，有點壓迫感。」他說自己感覺很幸福，「可以和很多很有經驗的選手一起聊天、練球，訓練上好像真的有那麼點不一樣。」

除了球技上的交流，李宗賢也對陳傑憲充滿好奇，「想學習像傑憲他們個性比較活潑的選手，有這樣的個性，遇到比賽壓力下，會讓你感覺沒那麼緊繃，發揮上好像也還不錯，想知道他們透過什麼方式可以做到這樣。」