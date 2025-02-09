經典賽／徐翔聖將會合中華隊 日媒提及12強擊敗日本

旅外戰力再加一，經典賽資格賽中華隊集訓名單中，效力日職的台日混血投手徐翔聖將在今天報到，日本媒體也報導他已經離開二軍的訓練基地。

日本《產經體育》報導，徐翔聖在8日離開養樂多隊二軍位於宮崎縣西都市的訓練基地，原因是9日要飛往台灣與中華隊會合，爭取進入2月21日開打的世界棒球經典賽資格賽正式名單，文末也特別提及，中華隊去年在世界12強棒球隊擊敗日本拿下冠軍，徐翔聖將為母國進入經典賽盡一分力。

19歲的徐翔聖是2023年底在日職育成球員選秀會首輪獲得東京養樂多隊指名，當時他以母親的姓氏高橋獲選，成為第1名台灣應屆高中生被日職球團指名的好手，去年從鶯歌工商畢業後正式與球團簽約，並以翔聖作為登錄名，在二軍2度登板，合計2局丟掉2分。

徐翔聖加入後將成為中華隊36人集訓名單中最年輕球員，總教練曾豪駒日前指出，教練團都有追蹤他的投球狀況，球速、協調性、變化球都很不錯。

中華隊目前旅外球員已有林盛恩、陳柏毓加入，徐翔聖之後預計美職的運動家隊林維恩、莊陳仲敖、沙子宸三人會一起報到，日職火腿隊的孫易磊稍晚一些會合，而古林睿煬仍在確定傷情。