快訊

大S才剛結束頭七！大陸導演嗆具俊曄「虛偽的人」

經典賽／徐翔聖將會合中華隊 日媒提及12強擊敗日本

經典賽／徐翔聖將會合中華隊 日媒提及12強擊敗日本

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
徐翔聖效力養樂多燕子隊。資料照
徐翔聖效力養樂多燕子隊。資料照

旅外戰力再加一，經典賽資格賽中華隊集訓名單中，效力日職的台日混血投手徐翔聖將在今天報到，日本媒體也報導他已經離開二軍的訓練基地。

日本《產經體育》報導，徐翔聖在8日離開養樂多隊二軍位於宮崎縣西都市的訓練基地，原因是9日要飛往台灣與中華隊會合，爭取進入2月21日開打的世界棒球經典賽資格賽正式名單，文末也特別提及，中華隊去年在世界12強棒球隊擊敗日本拿下冠軍，徐翔聖將為母國進入經典賽盡一分力。

19歲的徐翔聖是2023年底在日職育成球員選秀會首輪獲得東京養樂多隊指名，當時他以母親的姓氏高橋獲選，成為第1名台灣應屆高中生被日職球團指名的好手，去年從鶯歌工商畢業後正式與球團簽約，並以翔聖作為登錄名，在二軍2度登板，合計2局丟掉2分。

徐翔聖加入後將成為中華隊36人集訓名單中最年輕球員，總教練曾豪駒日前指出，教練團都有追蹤他的投球狀況，球速、協調性、變化球都很不錯。

中華隊目前旅外球員已有林盛恩、陳柏毓加入，徐翔聖之後預計美職的運動家隊林維恩、莊陳仲敖、沙子宸三人會一起報到，日職火腿隊的孫易磊稍晚一些會合，而古林睿煬仍在確定傷情。

WBC中華隊 經典賽

延伸閱讀

經典賽／資格賽成高宇杰第3次大型國際賽 承認還是會緊張

經典賽／中華隊與雄鷹閉門熱身賽 王博玄期待與隊友對決

經典賽／投球秒數比中職短 陳仕朋：沒小動作可做

經典賽／投球秒數縮水如何適應？林岳平：關鍵在投手信心

相關新聞

經典賽／徐翔聖將會合中華隊 日媒提及12強擊敗日本

旅外戰力再加一，經典賽資格賽中華隊集訓名單中，效力日職的台日混血投手徐翔聖將在今天報到，日本媒體也報導他已經離開二軍的訓...

經典賽／「一邊是育成、一邊是子偉」 李宗賢「坐」享MLB級交流

李宗賢投入世界棒球經典賽資格賽中華隊集訓，休息室位置一邊是張育成、一邊是林子偉，被大聯盟級內野手夾擊，他笑說：「對我來說...

經典賽／投球時鐘採「大聯盟版」 考驗中職投手夠不夠快

世界棒球經典賽使用大聯盟規則，也讓今年經典賽資格賽投手將先面臨寶貴的秒數之爭，中華隊總教練曾豪駒指出，會利用6場自辦熱身...

經典賽／投球秒數比中職短 陳仕朋：沒小動作可做

終於等到經典賽資格賽的意願徵詢，投手陳仕朋開心投入中華隊訓練，他沒有忘記上一屆失利的成績，「現在，還有再一次機會。」

經典賽／資格賽成高宇杰第3次大型國際賽 承認還是會緊張

世界棒球經典賽資格賽是台灣隊捕手高宇杰第3次打大型國際賽，在偏年輕的陣容中已是學長，不過他今天表示，這次參與台灣隊集訓還...

經典賽／中華隊與雄鷹閉門熱身賽 王博玄期待與隊友對決

世界棒球經典賽資格賽台灣隊明天將與台鋼雄鷹隊打首場熱身賽，王博玄將與雄鷹隊友對決，他今天表示，很期待對決，也期待捕手會怎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。