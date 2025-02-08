經典賽／資格賽成高宇杰第3次大型國際賽 承認還是會緊張

世界棒球經典賽資格賽是台灣隊捕手高宇杰第3次打大型國際賽，在偏年輕的陣容中已是學長，不過他今天表示，這次參與台灣隊集訓還是會緊張，「畢竟國際賽不能鬆懈。」

這次世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊集訓名單中，捕手有陳重羽、高宇杰、蔣少宏及林家正等4人，其中高宇杰進職棒後，打過2015年世界12強棒球賽、2023年世界棒球經典賽，加上這次資格賽，已經是第3次征戰大型國際賽事。

雖然國際賽經驗豐富，不過高宇杰今天說：「這次還是蠻緊張的，因為是一級國際賽事，不能鬆懈，精神要全部灌注在球場上，一個失誤就可能會造成場上局面翻盤。」高宇杰指出，目前自己調整狀況都很順暢，沒有遇到什麼問題。

至於這次與上次經典賽集訓的差異，高宇杰說：「這次球隊比較年輕化，如果學弟提問我也會去幫助他們，也要做好自己的本分，給學弟看到好的一面。」

這次資格賽台灣隊陣中有8名旅外投手，其中目前僅林盛恩、陳柏毓報到，高宇杰指出，會與先報到的旅外投手互相熟悉，「先知道他們什麼球最好、決勝球是什麼，也會在旁邊觀察他們投球，像柏毓變化球很犀利、盛恩則是直球很好。」

由於這次資格賽的投手出手秒數限制比照美職大聯盟，無人在壘15秒、有人在壘18秒，這對投捕搭檔來說也是考驗。對此高宇杰指出，在有限的時間內要更了解投手特性，如果在場上遇到問題就直接退板。