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經典賽／中華隊與雄鷹閉門熱身賽 王博玄期待與隊友對決

中央社／ 台北8日電
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊9日、10日將與中華職棒台鋼雄鷹隊展開熱身賽，來自雄鷹的王博玄（圖）將與母隊對決。王博玄8日受訪笑說，不會手下留情，很期待交手。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年2月8日 中央通訊社
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊9日、10日將與中華職棒台鋼雄鷹隊展開熱身賽，來自雄鷹的王博玄（圖）將與母隊對決。王博玄8日受訪笑說，不會手下留情，很期待交手。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年2月8日 中央通訊社

世界棒球經典賽資格賽台灣隊明天將與台鋼雄鷹隊打首場熱身賽，王博玄將與雄鷹隊友對決，他今天表示，很期待對決，也期待捕手會怎麼對他配球、有沒有看出他的弱點。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊明、後兩天將在台北大巨蛋與中職台鋼雄鷹打熱身賽，台灣隊36人集訓名單中，王博玄就是來自雄鷹隊。談到要與母隊隊友對決，他今天笑說：「還滿酷的，第1次跟隊友面對這樣的比賽，不會手下留情，很期待對決。」

比起想要對決的投手，王博玄指出，「比較期待捕手怎麼配球，有沒有看出我的弱點、怎麼對付我，剩下的就是應對比賽，看明後天狀況怎麼樣。」

目前在台灣隊集訓短短6天，王博玄直呼已有很多收穫，每個教練都有擅長的東西，會找出以前在母隊時沒有發現的問題。王博玄透露，像是打擊教練彭政閔、高國輝都很積極幫助他調整到比賽狀況，「恰哥提醒我下半身發力，輝哥提醒擊球角度、想法上的東西。」

王博玄提到，一開始向台灣隊報到時，前1、2天有點生疏、綁手綁腳，「但這幾天跟教練團、學長交流之後，就比較可以放得開，保持平常心，畢竟都是在做平常做的事情。」王博玄也說，雖然自己比較害羞內向，「但學長都喜歡開玩笑，讓我們學弟放鬆。」

王博玄在母隊時一壘、外野都可以守，他指出，在台灣隊時主要以一壘為主，外野則是有去接實戰的球。

WBC中華隊 王博玄 經典賽

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