經典賽／投球秒數縮水如何適應？林岳平：關鍵在投手信心

世界棒球經典賽資格賽將比照大聯盟規則，引進嚴格版投球秒數限制，壘上無人15秒、壘上有人18秒出手，對中職投手來說是個考驗，中華隊投手教練林岳平認為關鍵在投手信心，減少與捕手暗號交換的時間，就足以應對比賽。

2023年經典賽尚未實施投球限制，不過隨著該年球季大聯盟開始使用投球秒數限制，到去年球季更限縮到壘上無人15秒、有人18秒，經典賽資格賽預計將比照此規範。

不過中職也已經實行投球限時，不過採取壘上無人20秒、有人25秒，林岳平表示：「困難點會在投手的信心，通常信心好的投手很短就能決定投出球種，中職有些進步，但秒數對投手來說還是要適應。」

中華隊接下來預計還有4場對內的練習賽以及2場對外的自辦熱身賽，林岳平也希望投手群利用機會好好適應，「讓選手找到再快一點的節奏，自己要很篤定地去把球投出去。」

節約時間的一個方式是減少投捕對球種的溝通，林岳平表示，上場前投捕就要充分溝通，也透過這段練習時間去磨合，「投手只要有自信，跟捕手搭配是一拍即合，這個秒數就可以去比賽。」

另外，投手牽制及退板次數也比照大聯盟，限制2次，中職現行制度為3次，林岳平也表示，壘上有人若時間不足，還有退板做為緩衝，但次數比中職少1次，這點投手也要去適應。