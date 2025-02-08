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經典賽／投球時鐘採「大聯盟版」 考驗中職投手夠不夠快

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
世界棒球經典賽投球時鐘使用大聯盟規則，時間比中職的更短，選手須重新調整。 中央社
世界棒球經典賽投球時鐘使用大聯盟規則，時間比中職的更短，選手須重新調整。 中央社

世界棒球經典賽使用大聯盟規則，也讓今年經典賽資格賽投手將先面臨寶貴的秒數之爭，中華隊總教練曾豪駒指出，會利用6場自辦熱身賽，希望可以讓投手盡快適應。

經典賽資格賽尚未行文正式通知比賽相關規定，中華隊目前收到的方向為比照大聯盟規定，除了大聯盟比賽用球、加大壘包、牽制次數規定等，當然也包括投球秒數限制。

中職已經實行投球時鐘，但採行壘上無人20秒、有人25秒，大聯盟則在去年賽季已經縮短到壘上無人15秒、有人18秒，對於中職投手來說絕對會是考驗。

曾豪駒表示，這部分確實和中職的規定有點不一樣，需要在這6場比賽再做一些調整。

迎接21日正式比賽開打，中華隊共有6場自辦賽事，依序是9、10日面對台鋼雄鷹隊，12、13日面對南韓職棒樂天巨人隊、15、17日面對味全龍隊，僅與巨人之戰開放進場，其餘皆為閉門進行。

WBC中華隊 經典賽

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