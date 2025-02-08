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經典賽／曾豪駒點名中心棒次4人、首棒3人候選 陳傑憲萬用
中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，將在明天展開首場實戰，閉門賽事對上台鋼雄鷹隊，總教練曾豪駒透露設定的中心棒次人選，包括張育成、陳子豪、吳念庭、陳傑憲，將透過6場自辦熱身賽尋找最佳隊形。
迎接21日正式比賽開打，中華隊共有6場自辦賽事，依序是9、10日面對台鋼雄鷹隊，12、13日面對南韓職棒樂天巨人隊、15、17日面對味全龍隊，僅與巨人之戰開放進場，其餘皆為閉門進行。
曾豪駒看目前選手狀況，認為看起來在這兩個循環都有步上軌道，會利用明、後天與雄鷹之戰進一步觀察狀況，讓所有選手都上陣，也讓教練更清楚選手特性、面對比賽可能狀況的因應。
投手在這兩場還不會測試連續出賽，曾豪駒表示，考量選手還不到頻繁出賽的狀況，一開始會先投一場、休一場。
被問到棒次計畫，曾豪駒先是笑答：「明天就知道了」，隨後表示，中心棒次人選包括張育成、陳子豪、吳念庭、陳傑憲，首棒人選有宋晟睿、陳文杰，「當然，陳傑憲也是不錯的人選，整體還是要透過比賽去觀察。」
野手狀況則以資深的張育成、吳念庭、陳傑憲近況調整最好，曾豪駒也說年輕選手也有慢慢熟悉團隊，「還是要看比賽下去呈現的感覺，去找出最好隊形。」
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