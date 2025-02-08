快訊

愛表演常暴怒、失控罵媽媽？心理師評汪小菲性格「自視甚高＋玻璃心」容易爆炸

趙薇、范冰冰劣跡波及「還珠格格」！　瓊瑤宇宙蛇年啟動計畫曝光

豬隊友下令「過年除夕拜到初九」供品堆成山！人妻怨煩躁

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／資格賽西班牙集結拉美球風 光芒潛力新秀受矚

中央社／ 洛杉磯7日專電
西班牙隊陣中的30歲內野手吉約梅是現役大聯盟球員，上季效力響尾蛇隊。 路透
西班牙隊陣中的30歲內野手吉約梅是現役大聯盟球員，上季效力響尾蛇隊。 路透

世界棒球經典賽資格賽21日起在台北大巨蛋舉行，中華隊對手之一西班牙雖是歐洲球隊，但匯集美洲職棒球員，4人有大聯盟經驗，其中光芒隊潛力新秀柯門納雷斯（Carlos Colmenarez）的前景看好。

美國職棒大聯盟（MLB）主辦的世界棒球經典賽（WBC）2026年舉行。台灣時間21日起在台北大巨蛋舉行資格賽，中華隊與尼加拉瓜、西班牙、南非等4隊，爭取2個進入明年會內賽的名額。

世界棒壘總會（WBSC）官網報導，西班牙隊近日在巴塞隆納集訓，總教練普拉達（Nelson Prada）擁有14年美國職棒小聯盟的執教經驗，打擊教練更是大聯盟明星瓊斯（Adam Jones）。

金鶯名將瓊斯將擔任經典賽資格賽西班牙打擊教練。 路透
金鶯名將瓊斯將擔任經典賽資格賽西班牙打擊教練。 路透

西班牙隊4名具有大聯盟經驗的球員包括2名投手、2名野手。

38歲投手克魯茲（Rhiner Cruz）出身多明尼加，可望擔任終結者。他職業生涯19年，有3年大聯盟經驗，也曾旅日在2014年到2015年效力日本職棒樂天金鷲隊。

28歲投手羅索（Ramon Rosso）同樣來自多明尼加，去年打墨西哥聯盟，過去在美國職棒效力費城人隊，曾在2020年、2021年登上大聯盟。

西班牙打線上，35歲外野手貝爾崔（Engel Beltre）、30歲內野手吉約梅（Luis Guillorme）都有大聯盟經驗。其中吉約梅還是現役大聯盟球員，去年效力勇士、天使、響尾蛇等3隊。

西班牙隊有大聯盟經驗的老將，也有美國職棒的未來之星，坦帕灣光芒新秀農場排名第14位的內野手柯門納雷斯最受注目，去年在小聯盟1A比賽。

光芒在2021年以300萬美元（近新台幣1億元）的簽約金網羅柯門納雷斯，他是來自委內瑞拉的明星游擊手，未來發展受到球團期待。

柯門納雷斯在澳職表現出色

WBC中華隊 經典賽

相關新聞

經典賽／資格賽西班牙集結拉美球風 光芒潛力新秀受矚

世界棒球經典賽資格賽21日起在台北大巨蛋舉行，台灣隊對手之一西班牙雖是歐洲球隊，但匯集美洲職棒球員，4人有大聯盟經驗，其...

經典賽／中華隊先發呼之欲出 有徐若熙沒古林

中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，明天將展開首場實戰，與台鋼雄鷹隊進行閉門熱身賽，全數投手準備上陣；總教練曾豪駒談正式比賽...

經典賽／謝國樑兌現12強冠軍承諾 將帶千名學生大巨蛋看經典賽

中華隊在世界棒球賽12強中拿下冠軍，基隆市長謝國樑承諾帶學生到台北大巨蛋免費看球賽，WBC世界棒球經典賽即將在台灣進行資...

經典賽／最期待遇到林家正 曾峻岳：很想給他配配看

中華隊36人名單有「終結者海」，光是中職選手就有3位具備救援王資歷的投手，富邦悍將隊火球男曾峻岳也是熱門競爭人選。對於將...

經典賽／蔣少宏讚林盛恩球很重 開心再接捕前隊友呂詠臻

中華隊朝經典賽資格賽增加練習強度中，今天再次實戰投打練習，捕手蔣少宏對林盛恩沉重球質感到意外，也開心能夠再次接到前隊友呂...

經典賽／上屆就是敗在投手調度 林岳平點出牛棚一隱憂

中華隊在世界12強棒球賽拿下冠軍，投手調度面對經典賽資格賽有不同考驗，更快的換投節奏、無法使用「1人左」，都是與12強不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。