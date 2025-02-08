經典賽／中華隊先發 有徐若熙沒古林

中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，明天將展開首場實戰，與台鋼雄鷹隊進行閉門熱身賽，全數投手準備上陣；總教練曾豪駒談正式比賽投手規畫，四大先發有譜，預計由徐若熙與三位旅美投手為主。

從廿一日展開的正式比賽，中華隊依序對戰西班牙、南非、尼加拉瓜隊，若為分組第一將直接晉級會內賽，若掉到分組第二或第三則需再打一場，決定另一席門票誰屬。

迎接最少三場、最多四場比賽，曾豪駒透露設定的四位先發投手，包括陳柏毓、莊陳仲敖、沙子宸、徐若熙，但實際規畫仍需要與美職母隊了解、報告各自定位後才能定案。值得注意的是，並未提到近日傳出傷情的日本職棒火腿隊古林睿煬。

經典賽資格賽在例行賽季前進行，加上大會有嚴格的用球限制，先發投手要撐長局數並不容易。曾豪駒說，短期盃賽主要仍會以投手接力安排，畢竟距離開季進度都有點提早，會密切注意每個人的狀況。

中華隊後援陣容也有不少好手，除了旅外年輕選手外，還有中職各隊終結者助陣，包括陳韻文、呂彥青、曾峻岳、陳柏豪，尚未定調由誰擔任終結者，曾豪駒表示「會從狀況最好的下去設定。」

中華隊第一場實戰將在明、後二天登場，對戰雄鷹的兩場比賽都採閉門進行，對於出賽投手安排，曾豪駒僅表示，所有投手都會準備，希望大家把這段時間的準備展現出來。