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經典賽／謝國樑兌現12強冠軍承諾 將帶千名學生大巨蛋看經典賽

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑將帶千名學生大巨蛋看經典賽，兌現12強冠軍承諾。圖／基隆市政府提供
謝國樑將帶千名學生大巨蛋看經典賽，兌現12強冠軍承諾。圖／基隆市政府提供

中華隊在世界棒球賽12強中拿下冠軍，基隆市長謝國樑承諾帶學生到台北大巨蛋免費看球賽，WBC世界棒球經典賽即將在台灣進行資格賽，謝國樑將21日帶領1000名學生赴大巨蛋現場觀賽，為中華隊加油。緊接著，基隆市府在22、23日，也會在國門廣場舉辦經典賽直播派對，邀請市民一同感受棒球的魅力。

謝國樑說，棒球是基隆學子熱愛的運動，2025 WBC世界棒球經典賽開賽21日當天，他要帶領師生至現場觀賞經典賽，讓年輕一代親臨感受這項運動的精神與熱血，及國際賽事的氛圍，對基隆的體育發展也有正面的推動作用，激勵青年學子在未來運動生涯中追求夢想。

基隆市政府副發言人曾冠誠表示，22日至23日兩日賽事，中華隊出戰南非、尼加拉瓜，基隆市政府將在國門廣場舉辦經典賽直播派對，現場將設有大螢幕，市民可在開放空間中共同觀賞比賽。

副發言人張家馨指出，市府期望透過辦理多樣的參與活動，為基隆體育注入更多活力，邀請民眾來看直播，一起為中華隊加油。

謝國樑將帶千名學生大巨蛋看經典賽，兌現12強冠軍承諾。圖／基隆市政府提供
謝國樑將帶千名學生大巨蛋看經典賽，兌現12強冠軍承諾。圖／基隆市政府提供

WBC中華隊 經典賽

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