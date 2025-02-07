經典賽／謝國樑兌現12強冠軍承諾 將帶千名學生大巨蛋看經典賽

中華隊在世界棒球賽12強中拿下冠軍，基隆市長謝國樑承諾帶學生到台北大巨蛋免費看球賽，WBC世界棒球經典賽即將在台灣進行資格賽，謝國樑將21日帶領1000名學生赴大巨蛋現場觀賽，為中華隊加油。緊接著，基隆市府在22、23日，也會在國門廣場舉辦經典賽直播派對，邀請市民一同感受棒球的魅力。

謝國樑說，棒球是基隆學子熱愛的運動，2025 WBC世界棒球經典賽開賽21日當天，他要帶領師生至現場觀賞經典賽，讓年輕一代親臨感受這項運動的精神與熱血，及國際賽事的氛圍，對基隆的體育發展也有正面的推動作用，激勵青年學子在未來運動生涯中追求夢想。

基隆市政府副發言人曾冠誠表示，22日至23日兩日賽事，中華隊出戰南非、尼加拉瓜，基隆市政府將在國門廣場舉辦經典賽直播派對，現場將設有大螢幕，市民可在開放空間中共同觀賞比賽。