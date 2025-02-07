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經典賽／最期待遇到林家正 曾峻岳：很想給他配配看

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊火球男曾峻岳(右2)期待能在經典賽與林家正搭配。 圖／富邦悍將提供
富邦悍將隊火球男曾峻岳(右2)期待能在經典賽與林家正搭配。 圖／富邦悍將提供

中華隊36人名單有「終結者海」，光是中職選手就有3位具備救援王資歷的投手，富邦悍將隊火球男曾峻岳也是熱門競爭人選。對於將在世界棒球經典賽資格賽負擔哪一局任務，曾峻岳抱持順其自然，倒是很期待看是否有機會解鎖與林家正的初次合作。

曾峻岳表示，有發現這次來的投手很多都是各隊終結者，都是平常在母隊丟第8、9局。對於自己在中華隊的任務，他說：「順其自然，看教練怎麼安排，就把自己所練的發揮在球場上。我們就是好好把後援角色做好，沒有說一定丟第幾局。」

中華隊此次聚集多位年輕旅外好手，對多數中職選手來說都相對陌生，大家透過這次比賽聚在一起，很多人都是第一次碰面，有種網友相見的感覺。曾峻岳也指出，旅外選手中比較熟的只有陳柏毓、孫易磊，「還有古林睿煬。」

「我比較想遇到家正，但他沒來。」曾峻岳突如其來暴露心聲，被問到想與在12強賽被譽為「心靈捕手」的林家正合作看看嗎？他不諱言：「想啊！當然想！很想看看他的專業，我覺得是美式捕手、台灣捕手多少會有不一樣的地方，很想給他配配看。」儘管林家正這幾年季外都曾隨悍將練球，但曾峻岳說雙方僅只打招呼、沒有聊過天。

林家正雖列36人名單，但能否披上國家隊球衣有變數，目前正在美國洽談合約，還不確定返台時間，中華隊也有準備另外3名捕手因應。曾峻岳雖想與他合作看看，但也強調，「如果他在美國有好的合約、好的環境，就去拚啊！」

WBC中華隊 經典賽

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