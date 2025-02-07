經典賽／蔣少宏讚林盛恩球很重 開心再接捕前隊友呂詠臻
中華隊朝經典賽資格賽增加練習強度中，今天再次實戰投打練習，捕手蔣少宏對林盛恩沉重球質感到意外，也開心能夠再次接到前隊友呂詠臻的球。
中華隊昨天開始Live BP，蔣少宏目前還在適應比賽的強度，「調整得還不錯，主要是分辨好壞球，讓下棒更準確一點。」
面對首位投手林盛恩，蔣少宏將球擊得扎實、飛往外野深處，不過在界外區落地，蔣少宏說：「他的球滿重的，那一球以為會在界內，但結果在界外。」
跟12強只有1位旅外投手不同，經典賽資格賽目前36人名單中有8位旅外投手，目前已經報到的是陳柏毓、林盛恩兩位旅美投手，蔣少宏表示，其實就以洋將的方式跟他們搭配，「比較像美國體系的模式。」
而今天蔣少宏也在實戰投打時蹲捕，再次接到今年從味全龍隊轉戰到樂天桃猿隊的呂詠臻，蔣少宏說：「很開心，可以搭配到熟悉的投手，他的狀況不錯，應該再幾次就可以實戰。」
從熟悉隊友變成對手，中華隊可能是最後幾次再接到呂詠臻的球的機會，蔣少宏說：「沒什麼好感傷啦，他有舞台能夠發揮專長，也都還會碰到面。」
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