經典賽／上屆就是敗在投手調度 林岳平點出牛棚一隱憂

中華隊在世界12強棒球賽拿下冠軍，投手調度面對經典賽資格賽有不同考驗，更快的換投節奏、無法使用「1人左」，都是與12強不同之處，兩名投手教練也都已有沙盤推演。

上屆經典賽擔任總教練、這次擔任投手教練的林岳平指出，這次因場數少，先發輪值較不擔心，但中繼、後援目前人選還沒確定，「因為這批投手較為年輕，缺少經驗。」

經典賽賽事規定，投手登板後至少需投滿3人次或結束該半局才能退場，林岳平更坦言，上屆經典賽沒能留下好成績，「自己就是敗在這個地方。」資格賽前3場連續出賽，林岳平表示，也因此這次會選進較多投手，換投節奏更加明快。

由於球員都還在季前階段，用球數勢必難以拉高，另一位投手教練王建民指出，也會考慮雙先發的模式面對賽程，接下來2月9日、10日隊台鋼雄鷹隊的比賽就要觀察投手狀況，也會注意球數控制。

這次中華隊選進不少中職各隊終結者，王建民也點名陳韻文、曾峻岳、呂彥青及陳柏豪都是可能人選，不過仍然要看練習賽的狀況，才能做評估。