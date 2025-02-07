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經典賽／2月初已投到153公里 還未達到林盛恩設定目標

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
19歲旅美小將林盛恩以投手之姿投入世界棒球經典賽資格賽。 圖／中職提供
19歲旅美小將林盛恩以投手之姿投入世界棒球經典賽資格賽。 圖／中職提供

19歲旅美小將林盛恩以投手之姿投入世界棒球經典賽資格賽，今天在實戰投打對決中亮相，最快球速超過153公里，他自評狀況不錯，但還不到自己設定，希望能在比賽前提升到157公里。

林盛恩在穀保家商時期為投打二刀流，紅人隊看好他的野手天賦更高，為他端上120萬美元簽約金。他在旅美之初先以野手為主養成，2023、24年合計在新人聯盟出賽58場，250打席、200打數敲出59支安打、1轟，打擊率0.295、上壘率0.411，守備位置包括三壘、游擊、中外野。由於他將在今年賽季開啟「二刀流」，去年季後已經重拾練投，本屆經典賽資格賽則以投手之姿入選中華隊。

林盛恩今天在實戰投打對決面對曾子祐、陳文杰、蔣少宏等人，頻頻破150公里，最快球速達153公里，使用滑球、變速球、指叉變速球等。

林盛恩今天練投自評狀況不錯。 圖／中職提供
林盛恩今天練投自評狀況不錯。 圖／中職提供

林盛恩透露，去年在秋訓累積出賽5局，加上高中時就是投手，這次在國家隊投球、訓練模式就是回到以前，沒有太生疏的感覺，儘管去年9月剛恢復練投時有點找不到動作、身體容易跑掉，「但一個禮拜過後，就有調整到以前的樣子。」

他在去年9月練投後的最快球速為157公里，這次也希望可以在比賽前調整到這個程度；具備野手身分，林盛恩也說這幫助自己在投手丘上的思考，「會知道打者會不會打這顆球，反向思考去面對。」

林盛恩去年打擊成績不俗，讓他坦言滿意外，「教練團也有嚇到。」展望今年美職球季將開啟「二刀流」，他也充滿期待，對於未來發展方向，他沒有預設立場，「我一樣兩個都練，只能選一個的話，就選最好的去發展。」

WBC中華隊 經典賽

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