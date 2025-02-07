經典賽／生日許願門票入袋+獅奪冠 高志綱談林家正參賽狀況

中華隊在台北大巨蛋備戰經典賽資格賽，為今天生日的首席兼捕手教練高志綱慶祝，高志綱透露兩個心願，一是希望中華隊能夠順利拿下經典賽門票，二是希望球員能有好表現延續到賽季，但是「最後統一獅拿下冠軍」。

大巨蛋螢幕放上高志綱的帥氣照片寫著「生日快樂」，旁邊一行小字則是「教練的眼神不只看穿對手，還能電暈全場。帥氣指數破表！」球隊也特別準備蛋糕為他慶祝，高志綱說，上次經典賽也在球場過生日，「謝謝後勤團隊這麼有心。」

生日許下的三個願望，高志綱說：「第一，希望這次比賽順利拿下經典賽門票，球員們都能展現出期待的畫面；第二，希望選手能藉這次比賽成長，延續到賽季大家都有好表現。」不過在聚集中職各隊精英的場合，高志綱不忘加一句盼母隊奪冠，「第三個願望我自已留著。」

高志綱坦言，經典賽資格賽在球季前開打，對選手來說比較困難，「稍不注意，可能球季就被影響到，也不希望大家因為打這比賽，導致表現不如預期。」

中華隊目前報到的三位捕手高宇杰、陳重羽、蔣少宏，高志綱認為調整進度都不錯，「關鍵是看誰比較快進入比賽的感覺，這要透過熱身賽好好評估。」

至於12強捕手林家正則因前往美國處理合約，目前尚未報到，高志綱表示，仍在等待他的回覆，由於19日要繳交最終名單，球隊內部會在15日討論，「希望他能拿到合約，但私心也希望他來打，祝福他保持健康，之前12強他辛苦了。」

若林家正無法加入，這次經典賽眾多旅外投手如何搭配？高志綱認為這不是太大問題，三名捕手在母隊都是主力，「都能跟洋將溝通了，跟在美國的台灣人溝通不是問題。」