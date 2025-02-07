經典賽／中華隊規畫3旅美加徐若熙先發 未提到古林睿煬

中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，迎接最少3場、最多4場比賽，總教練曾豪駒今天透露設定的4位先發投手，包括陳柏毓、莊陳仲敖、沙子宸、徐若熙，並未提到傳出傷情的古林睿煬。

中華隊第一場實戰將是9、10日面對台鋼雄鷹隊，被問到出賽投手安排，曾豪駒僅表示，「所有投手都會準備，今年第一場自辦，希望大家把這段時間的準備展現出來。」

曾豪駒設定屆時正式比賽的先發投手，包括3位旅美、1位中職投手，分別是陳柏毓、莊陳仲敖、沙子宸、徐若熙，但實際規畫仍需要與美職母隊了解、報告各自定位後才能定案。

曾豪駒也提到，短期盃賽主要仍會以投手接力安排，畢竟距離開季進度都有點提早，會密切注意每個人的狀況。