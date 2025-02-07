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經典賽／棒球原鄉熱血應援 嘉市府規劃連3天戶外轉播

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2026年第6屆世界棒球經典賽資格賽事，21日至25日在台北大巨蛋登場，棒球原鄉嘉市府規畫21日至23日在中正公園辦理戶外轉播活動。圖／嘉市府提供
2026年第6屆世界棒球經典賽資格賽事，21日至25日在台北大巨蛋登場，棒球原鄉嘉市府規畫21日至23日在中正公園辦理戶外轉播活動。圖／嘉市府提供

2026年第6屆世界棒球經典賽資格賽事，21日至25日在台北大巨蛋登場，棒球原鄉嘉市熱情應援不缺席，市府規畫21日至23日在中正公園辦理戶外轉播活動，邀請球迷朋友穿紅藍白應援裝，共同為中華隊送上最熱情的歡呼！

市長黃敏惠說，中華隊去年12強冠軍賽奪冠，當時熱血沸騰感動，至令仍令人感動。參與12強賽事28位選手名單，有18人打過諸羅山盃少棒賽，可以說嘉市是棒球原鄉，更是世界冠軍搖籃，也是台灣棒球國手的搖籃。

世界棒球經典賽即將開打，市府再次與中華電信合作取得公播授權，特別舉辦戶外直播派對，邀請市民前來觀看，重溫12強賽事感動，為參賽中華隊選手送上最熱情的歡呼，現場以400吋大螢幕轉播應援，提供限量應援加油棒。

教育處長郭添財說，2026年世界棒球經典賽，中華隊必須先在今年資格賽取得前2成績，要分別與西班牙、南非及尼加拉瓜比賽。市府將一連3天辦理轉播。

轉播21日至23日共辦理3場次，25日比賽預計由小組成績第2名對戰小組成績第3名，市府將視中華隊成績決定25日賽程是否加碼辦理，轉播日程及相關訊息，請球迷朋友留意「勇媽阿惠-黃敏惠」臉書粉絲專頁以及嘉市府教育處臉書粉絲專頁。

直播派對資訊：21日西班牙v.s中華隊，22日中華隊v.s南非，23日尼加拉瓜v.s中華隊，25日分組第3名v.s分組第2名 (若中華隊需出賽，增加場次)。

2026年第6屆世界棒球經典賽資格賽事，21日至25日在台北大巨蛋登場，棒球原鄉嘉市府規畫21日至23日在中正公園辦理戶外轉播活動。圖／嘉市府提供
2026年第6屆世界棒球經典賽資格賽事，21日至25日在台北大巨蛋登場，棒球原鄉嘉市府規畫21日至23日在中正公園辦理戶外轉播活動。圖／嘉市府提供

2026年第6屆世界棒球經典賽資格賽事，21日至25日在台北大巨蛋登場，棒球原鄉嘉市府規畫21日至23日在中正公園辦理戶外轉播活動。圖／嘉市府提供
2026年第6屆世界棒球經典賽資格賽事，21日至25日在台北大巨蛋登場，棒球原鄉嘉市府規畫21日至23日在中正公園辦理戶外轉播活動。圖／嘉市府提供

WBC中華隊 經典賽

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