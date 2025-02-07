經典賽／大聯盟官網看A組戰況 「乍看是中華隊穩贏的比賽」
世界棒球經典賽資格賽將從A組率先開打，中華隊作東迎戰3隊挑戰，大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）預告A組賽事，直言乍看選手名單，這是一場中華隊勝券在握的比賽。
中華隊目前正在台北大巨蛋集訓，將從36人裡挑選出最終28人名單，參戰從21日開打的比賽，對手為西班牙、南非、尼加拉瓜隊。
克萊爾在最新一期電子報中預告A組賽事，他寫道：「乍看之下，這顯然是中華隊穩贏的比賽，他們的選手名單包括幾位老將，像是前大聯盟選手張育成、潛力新秀陳柏毓，以及中職生涯救援王陳韻文、世界12強棒球賽MVP陳傑憲。」
尼加拉瓜上屆就是會內賽球隊，和中華隊一樣因分組墊底淪落資格賽，西班牙則為2023年歐錦賽冠軍，將尋求繼2013年後再闖經典賽；南非前一次參與會內賽則是2009年，也是A組最長時間未參與會內賽的球隊。
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