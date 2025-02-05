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經典賽／初次穿中華隊球衣 黃群找陳柏清討教經驗

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽資格賽中華隊在大巨蛋練習，台鋼雄鷹隊投手黃群。圖／中華職棒提供
經典賽資格賽中華隊在大巨蛋練習，台鋼雄鷹隊投手黃群。圖／中華職棒提供

台鋼雄鷹隊在世界12強棒球賽只有陳柏清一人獨秀，今年世界棒球經典賽資格賽36人名單就有5位雄鷹球員，投手黃群更有機會穿上生涯第一次的中華隊球衣。

「從小就想加入。」黃群談到爭取進入中華隊正式名單，心中確實有這樣的念頭，「休賽季12月的時候，在家接到電話，立刻就答應，有機會幫國家打球滿快樂。」

陳柏清作為12強唯一雄鷹代表，自然也成為黃群請益對象，「有問一下他的心情，因為他也是第一次，來到這邊的過程、遇到什麼問題，這一類的。」

12強期間看到陳柏清的登板表現，黃群大讚隊友，「他很厲害，就算遇到危機，也都能夠化解，要跟他學習，放開一點。」

這次到經典賽資格賽中華隊練習，黃群有不少雄鷹隊友作伴，此外都不算熟悉，較認識的只有李東洺，林盛恩則是因台東同鄉而認識。

WBC中華隊 經典賽

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