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經典賽／陳柏毓Live BP投到150公里 打斷張育成球棒很抱歉
旅美投手陳柏毓今天到中華隊報到小試身手，在Live BP投出150公里球速，還把張育成的球棒打裂，披上世界12強賽錯過的「Taiwan」帽T，陳柏毓笑說：「不用搶就可以穿到，很榮幸，我還有短袖的！」
陳柏毓原本在去年世界12強棒球賽的考慮名單中，但因球隊球數限制遭到割愛，但今年2月將參戰世界棒球經典賽資格賽，他先到美國與海盜隊會合調整近1個月，今天再與中華隊會合。
陳柏毓也立刻站上大巨蛋投手丘進行實戰投打練習，面對陳傑憲、吳念庭、張育成三位強打，陳傑憲敲出界外球時，一度被球震到不斷甩手，而陳柏毓面對張育成投出的最後一顆變速球把球棒都打裂。
陳柏毓表示：「能夠面對三位這麼好的打者，是很棒的經驗，打斷球棒有點不好意思。」
這是陳柏毓今年第2次的Live BP，他認為狀況比想像中好，沒有特別用力去投，「就照節奏來。」目前目標放在融入球隊，迎接月底的比賽，對於用球數、角色都還沒特別去想，「就照課表去走，能夠先發當然好，但主要要跟教練討論。」
海盜隊友鄭宗哲因球隊安排無緣參加經典賽資格賽，陳柏毓也覺得可惜，但這次中華隊滿多過去在青棒訓練營認識的球員，如陳傑憲，也有亞運隊友在，「像昨天來報到，（吳）念庭就說『來房間找我』，滿融入的。」
陳柏毓無緣參加12強賽感到可惜，只能在觀眾席看比賽，「大巨蛋真的是很好的球場，作為球員一定會想要體驗看看，希望能夠趕快適應，今天原本擔心投球視覺會很空曠，但實際投起來感覺不錯。」
這次因美職規定，所屬球員無法參加自辦熱身賽，陳柏毓初登板就要直接體驗台灣球迷應援聲浪，他表示，自己也很久沒在台灣投球，心裡會有期待，「當觀眾有感受過那樣的氛圍，自己先做好心理建設。」
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