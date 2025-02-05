經典賽／陳柏毓會合！中華隊旅外戰力陸續加入 古林睿煬待確認

備戰世界棒球經典賽資格賽，中華隊再有1名旅外戰將加入，海盜隊投手陳柏毓今天抵達台北大巨蛋，總教練曾豪駒再次牽起12強錯過的緣分，而對陳柏毓在亞運展現的大將之風印象深刻，「不會怯場是他的優勢。」

陳柏毓昨晚報到，今天會合加入訓練，球隊製作「雷神索爾」圖卡歡迎，不過被問到綽號原由，曾豪駒並不清楚，只開玩笑說：「忘了幫他帶雷神錘。」而實際上陳柏毓在小聯盟被教練稱作「索爾」，只因出賽時常常遇到打雷。

去年世界12強棒球賽，曾豪駒原本就有意將陳柏毓列入名單，曾豪駒表示：「當時因征戰一整季，球數上比較有限制，沒有讓他參加比較可惜，現在他再次加入，也不陌生，希望會有好的表現幫助球隊。」

至於這次陳柏毓是否有球數限制？曾豪駒指出，目前球團沒有提出，就是照大會的規定，但教練團這邊也會評估選手的狀況。

中華隊旅外戰力上，林盛恩第一天就報到，陳柏毓是第二位會合者，曾豪駒透露，接下來預計是徐翔聖，林維恩、莊陳仲敖、沙子宸三人會一起加入，孫易磊會晚一些，而日前傳出受傷的古林睿煬曾還在確認中。

另外，這次資格賽沒有安排官辦熱身賽，而根據美職規定，美職球團所屬球員都無法參加自辦熱身賽，代表旅美球員首戰即是正式比賽，曾豪駒表示，這點基本上就是按照大會規定。