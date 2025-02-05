經典賽／宋晟睿赴美學髖關節蓄發力 資格賽盼再讓世界看見台灣

中職中信兄弟隊野手宋晟睿投入經典賽資格賽（WBCQ）集訓，今年季後赴美國訓練收穫多，更理解髖關節蓄力、發力連結；去年看著12強奪冠，他盼追隨學長腳步，再讓世界看見台灣。

22歲野手宋晟睿休賽季母隊安排去美國亞利桑那州的Driveline鳳凰城訓練基地，他直言收穫很多，其實母隊也有相同系統，到了美國訓練又講得更細，更知道髖關節蓄力、發力的方法，力量有出來，但還需適應一下，到美國訓練吸取新的觀念、想法，再慢慢調整。

至於蓄力、發力對場上的幫助，宋晟睿表示，棒球就是力量的展現，但還是要打得到球，將力量和擊球結合，現階段力量有展現出來，不過還在找更順暢的連結方法。他也提到，今年季後訓練更充足，之後如果遇到什麼問題，感覺可以更快速調整。

宋晟睿上次入選成棒國家隊為2023年亞洲棒球錦標賽，此次入選世界棒球經典賽（WBC）資格賽集訓名單，他直言又是更高一個等級的賽事，但把心態準備好，感受壓力、好好訓練備戰。

看著台灣去年世界12強棒球賽奪下冠軍，宋晟睿直言很崇拜，「我的目標也想追隨學長腳步，我們一定要更加油，再讓世界看見台灣。」

此次集訓名單中外野手除了宋晟睿外，還有陳傑憲、陳文杰、陳子豪和林佳緯，宋晟睿算是年輕球員，他表示，陳傑憲在打擊練習中有看到什麼地方需要調整，都會主動提醒他。他希望這段時間多問多學，未來也希望可以成為這樣的學長，有辦法幫助學弟們。