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經典賽／資格賽南非隊有熟面孔 前富邦悍將洋投入列
2月舉行的經典賽資格賽南非隊陣中，有位台灣球迷也認識的投手，大聯盟官網介紹南非隊球員時，特別點名前富邦悍將洋投迪倫（Dylan Unsworth）將是投手群的領頭羊。
南非籍的迪倫在2021年來台加入富邦悍將隊，當時面臨全球疫情，他在隔離後的出賽只留下3場出賽，11.1局被敲10支安打另有7次三振，防禦率2.38的成績。
隔年迪倫回到墨西哥聯盟，之後也打過澳洲職棒，去年參加委內瑞拉夏季聯賽（LMBP），成為聯賽首位南非籍球員，並奪得防禦率王、最佳投手兩項大獎。
大聯盟官網指出，迪倫將是南非隊投手群中的領導人物，野手方面則有隊長菲利浦（Jonathan Philips）領導，另外19碎的諾凡柏（Josh November）則是值得關注球員，這位年輕捕手曾在U23世界盃代表南非隊出賽，當時他選到7次保送，交出高達4成81的上壘率。
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