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經典賽／經典賽資格賽 台韓交手2場暖身

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
中華隊總教練曾豪駒（後排左二）、隊長陳傑憲（後排左一）及樂天巨人總教練金泰亨（後排右二）、投手金元中（後排右一）為台韓交流賽造勢。 記者侯永全／攝影
中華隊總教練曾豪駒（後排左二）、隊長陳傑憲（後排左一）及樂天巨人總教練金泰亨（後排右二）、投手金元中（後排右一）為台韓交流賽造勢。 記者侯永全／攝影

世界棒球經典賽資格賽Ａ組賽程廿一日在台北大巨蛋開打，全力備戰的中華隊將於十二、十三日在大巨蛋和南韓職棒樂天巨人隊進行交流賽。中華隊總教練曾豪駒表示，希望球員感受大巨蛋四萬名球迷的加油聲，並透過高強度賽事趕快進入資格賽的狀態。

中華隊前天展開集訓並公布卅六人名單，僅隊長陳傑憲與林家正是去年世界十二強賽冠軍成員，曾豪駒認為台韓交流賽對中華隊許多新成員非常有幫助，「和高強度的球隊比賽能相互提升，讓球員快點進入狀況，面對比賽。」

巨人隊一月下旬來台，前往台南亞太球場春訓，總教練金泰亨、終結者金元中昨北上出席交流賽售票記者會。這兩場比賽最低票價四百八十元，最高票價是內野熱區八百八十元，中華職棒六隊啦啦隊總動員，各隊都派出四位女孩組成廿四人應援團。

金泰亨表示，台北大巨蛋環境很好，南韓也有類似場地（首爾高尺巨蛋），但規模很小，比賽前一天會到大巨蛋適應場地。

金元中成為首位踏上大巨蛋的巨人球員，認為投手丘較高，應該滿好投；他還主動點名最近暴紅的陳傑憲，稱他「又帥又紅」，期待交流賽對決，另外對十二強賽強投林昱珉也有印象。

陳傑憲回應，上場就是全力以赴，「有機會遇到，他用最好的球威，我用最好的專注力去攻擊，在場上擦出火花，這是運動員很好的態度。」

陳傑憲說，有去年十二強賽前和捷克的國際交流賽經驗，這次台韓交流賽會是很好的體驗和練習，「對到陌生對手會有不同臨場反應，球迷那麼多、張力那麼大，要去習慣。」

WBC中華隊 經典賽

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