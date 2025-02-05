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經典賽／28人名單出爐 曾總：會再變動

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
WBC官方昨天就公告Ａ組四隊28人名單，不過台灣隊的名單卻只有27人。（圖／翻攝自WBC官方臉書）
WBC官方昨天就公告Ａ組四隊28人名單，不過台灣隊的名單卻只有27人。（圖／翻攝自WBC官方臉書）

中華隊前天公布世界棒球經典賽資格賽卅六人集訓名單，經典賽官方昨天就公告Ａ組四隊廿八人名單，中華隊有廿七人入列。中華隊總教練曾豪駒強調，這只是年前遞交的初步名單，預計十五日才會確定最終廿八名國手。

中華隊卅六人名單包含十九名投手，官方公告廿七人名單中有十五名投手，比去年十二強賽選進的十三人多；曾豪駒解釋，經典賽資格賽場次雖較十二強少，但十二強是賽季剛結束、選手維持狀態，經典賽資格賽則是「關機再開機」，投手調整狀況不一，各種面向必須納入考量。

曾豪駒透露，先發投手輪值表還沒出爐，會持續觀察投手群，「剛接觸球員，要看他們的狀況和實戰準備時間再設定。」

為何官方名單只有廿七人？曾豪駒解釋少一人是效力美國職棒海盜隊的野手鄭宗哲，鄭宗哲已獲大聯盟春訓邀請，球團替其婉拒參經典賽資格賽。

「稍早球團有通知，鄭宗哲今年可能有大聯盟競爭機會，希望他可以留下來做好準備。」曾豪駒表示，聽到消息也為鄭宗哲開心，因為這是非常難得的機會，希望鄭宗哲早日進到大聯盟。

經典賽資格賽共有八隊參賽，分為Ａ、Ｂ兩組，中華隊廿一日起以地主身分迎戰西班牙、南非、尼加拉瓜，爭取進入明年會內賽。

WBC中華隊 經典賽

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