快訊

失智翻倍！研究解剖52人腦發現大量微塑膠 相當於「一整支塑膠湯匙」

小三的復仇！派出所長遭爆婚外情還有「小四」 下場慘了

整理包／DeepSeek紅什麼？黃仁勳因它身價暴跌！影響、爭議一文看懂

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／徐若熙上午雲林味全龍開訓 趕場大巨蛋集訓拚正賽資格

中央社／ 台北4日電
世界棒球經典賽（WBC）資格賽將於21日開打，台灣隊3日起在台北大巨蛋展開集訓，圖為4日下午投手徐若熙（前）在場邊拉筋熱身。中央社
世界棒球經典賽（WBC）資格賽將於21日開打，台灣隊3日起在台北大巨蛋展開集訓，圖為4日下午投手徐若熙（前）在場邊拉筋熱身。中央社

世界棒球經典賽（WBC）資格賽台灣隊投手徐若熙沒意外將定位先發，為備戰進度提早1.5個月，遇春節「上午練球、下午過年」，除期待資格賽，也想拚正賽對上更高層級好手。

至於旅外，徐若熙說：「有機會當然會想要，但先把眼前的事情做好。」

徐若熙母隊中華職業棒球大聯盟味全龍隊今天在雲林縣斗六市舉行開訓典禮，徐若熙參加開訓典禮後馬上到台北市投入WBC資格賽集訓。徐若熙表示，為準備資格賽，進度提早1.5個月，先前也一直維持訓練，捕手林家正也幫忙接球。

徐若熙去年入伍服兵役，與球員陳文杰、宋晟睿同梯；徐若熙表示，當兵時都還是維持傳接球，軍中也有重量訓練室，如果（當兵時）完全休息，可能退伍就變成「棒球白痴」了。

徐若熙目前調整到實戰投打練習（Live BP）約45球，「提早開機」沒不習慣，設法調整狀態到最好，比賽正式開打就不會怯場；至於資格賽對手，徐若熙說，情蒐雖會提供資訊，但非絕對，還是要看臨場反應。

龍隊總教練葉君璋表示，徐若熙今年中職球季投球局數限制是100到120局；徐若熙說，沒丟過這麼多局數，算是挑戰，葉君璋也有提醒，怕他到台灣隊集訓太亢奮、拿到球就全力丟，要他輕鬆一點。

WBC中華隊 經典賽

延伸閱讀

經典賽／資格賽集訓36人出列 平鎮高中棒隊校友占3成

經典賽／不跟冠軍教頭搶「99」 張育成穿「經典」背號和徐若熙說歹勢

經典賽／36人集訓名單出爐！古林睿煬、徐若熙、張育成領銜 力拚28人正選

備戰經典賽資格賽 中華隊戰力預測

相關新聞

經典賽／官方公布的27人少了他！鄭宗哲拚大聯盟退出資格賽

經典賽官方今天在社群媒體公布資格賽4隊的28名球員名單，中華隊共有27名球員入列，中華隊總教練曾豪駒透露，年前就有先交出...

經典賽／為中華隊熱身！台韓國際交流賽最貴票價880元

世界棒球經典賽資格賽將在2月底登場，為讓中華隊選手適應賽事強度，2月12、13日將於台北大巨蛋和韓國職棒樂天巨人進行20...

經典賽／呂彥青從代表隊最菜到投手第2老 盼助學弟心理建設

中信兄弟28歲投手呂彥青從代表隊最菜，到此次成為經典賽資格賽投手群第2年長，直呼時間過得很快；成為學長後希望幫助年輕投手...

經典賽／徐若熙上午雲林味全龍開訓 趕場大巨蛋集訓拚正賽資格

世界棒球經典賽（WBC）資格賽台灣隊投手徐若熙沒意外將定位先發，為備戰進度提早1.5個月，遇春節「上午練球、下午過年」，...

影／台韓國際交流賽 曾豪駒、陳傑憲盼球員藉此適應經典賽張力

備戰世界棒球經典賽資格賽的中華隊，將於2月12、13日在台北大巨蛋與韓國職棒樂天巨人隊進行2025台韓國際交流賽。中華隊...

經典賽／資格賽集訓36人出列 平鎮高中棒隊校友占3成

2025世界棒球經典賽資格賽台灣隊最新公布36人集訓名單，來自桃園市平鎮高中棒球隊畢業校友總共11人、約占3成，有機會代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。