影／台韓國際交流賽 曾豪駒、陳傑憲盼球員藉此適應經典賽張力

備戰世界棒球經典賽資格賽的中華隊，將於2月12、13日在台北大巨蛋與韓國職棒樂天巨人隊進行2025台韓國際交流賽。中華隊總教練曾豪駒、隊長陳傑憲及樂天巨人隊總教練金泰亨、王牌投手金元中一同出席，下午舉行的台韓交流賽售票記者會。曾豪駒與陳傑憲不約而同希望中華隊能藉由此次比賽，增進應變能力與臨場反應，以及適應高強度的比賽。

隊長陳傑憲表示，經過去年台捷交流賽的經驗，中華隊球員面對陌生對手，都會有不同的臨場反應，尤其在滿場觀眾面前打球，必須盡快適應高張力的比賽。他說遇到不熟悉的對手，要及時適應，台韓交流賽有助於中華隊獲得充分的體驗與練習。

總教練曾豪駒強調，接下來教練團每天都會去觀察每位選手的狀況，更希望球員能藉由台韓交流賽，感受在大巨蛋四萬人的加油聲中的比賽氛圍，相信這對年輕球員會有很大幫助。

中華隊總教練曾豪駒（左二）、隊長陳傑憲（左）及樂天巨人總教練金泰亨（右二）、投手金元中下午共同出席台韓交流賽售票記者會。 記者侯永全／攝影