經典賽／資格賽集訓36人出列 平鎮高中棒隊校友占3成

2025世界棒球經典賽資格賽台灣隊最新公布36人集訓名單，來自桃園市平鎮高中棒球隊畢業校友總共11人、約占3成，有機會代表台灣征戰世界棒球經典賽資格賽為國爭光，校方粉絲官網貼出名單「恭喜平鎮高中畢業校友」，並祝福校友在集訓期間都能拿出最佳表現進入最後28人正式名單，為國爭光。

參加經典賽資格賽集訓名單36人，預計本月15日敲定最後28人名單，集訓球員出自平鎮高中棒球隊成員，包括目前國內、旅外球員總共11人，分別是投手古林睿煬（日本火腿）、徐若熙（味全）、林詔恩（統一）、伍祐城（台鋼）、林維恩（美國運動家）5人，捕手高宇杰（中信）1人，內野手王博玄（台鋼）、曾子祐（台鋼）、李宗賢（富邦）、劉鴻基（味全）4人及外野手宋晟睿（中信）1人。

平鎮高中表示，恭喜參加集訓的11名平鎮高中畢業校友進入集訓名單，也祝福校友在集訓期間，都能拿出最佳表現進入最後28人正式名單，代表台灣為國爭光。